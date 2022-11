Android TV et Google TV passent aux offres groupées d’applications à partir de 2023

La norme pour les applications mobiles et TV est depuis longtemps l’APK (Android Package Kit). Il est lentement remplacé par AAB (Android App Bundle), qui permet des applications plus rapides et plus petites qui économisent de l’espace de stockage et optimisent les performances.

Josh Wentz de l’équipe de gestion des produits de Google TV a révélé qu’à partir de mai 2023, Google TV et Android TV nécessiteront également des ensembles d’applications. La société donne un préavis de six mois aux développeurs pour reconditionner leurs applications plus légères, bien que Wentz pense que cela pourrait prendre environ 3 jours.

Le principal avantage des App Bundles est une réduction d’environ 20 % de l’empreinte de stockage, car l’application n’utilise que les ressources nécessaires tandis que le reste est archivé. Les applications TV auront également un bouton archiver/désarchiver qui récupérera plus de stockage d’application. Wentz a déclaré que plus de 10 000 applications sont désormais disponibles pour Android TV OS, et le manque de stockage pousse les utilisateurs à désinstaller des applications, c’est pourquoi leur équipe fait pression pour un changement.

La différence entre Android TV et Google TV est que le premier est le produit TV de base, que l’on trouve dans les clés Xiaomi TV, ainsi que sur certains téléviseurs Sony et Sharp. Ce dernier, cependant, est une couche logicielle sur le dessus, imprégnée des recommandations Google AI, basée sur l’utilisation personnelle et fait son chemin vers les téléviseurs nouveaux et modernes.

