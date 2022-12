Android TV 13 est officiellement sorti

Android TV 13 est maintenant officiellement sorti, mais vous ne devriez probablement pas vous attendre à le voir sur des appareils grand public dans un avenir immédiat. Il s’agit plus d’une étape importante pour le développeur qu’autre chose, car les mises à jour d’Android TV sont généralement plus lentes et moins larges que celles d’Android. Même les propres appareils Chromecast de Google viennent de recevoir Android TV 12 plus tôt cette année.

Même si vous deviez recevoir un OTA aujourd’hui, il est peu probable que vous remarquiez des changements majeurs puisque la plupart des nouveaux ajouts à la version 13 sont des backend, ciblant les développeurs. L’interface utilisateur est essentiellement la même. Vous pouvez lire l’intégralité journal des modifications icimais nous soulignerons quand même certains des faits saillants.

La résolution et le taux de rafraîchissement réglables par l’utilisateur sur les appareils source HDMI pris en charge sont enfin une chose. L’économie d’énergie au niveau du système d’exploitation a été améliorée en général, y compris l’ajout de méthodes permettant à l’appareil de suspendre la lecture si le signal HDMI change pour quelque chose de nouveau. Les API AudioManager prennent désormais en charge les itinéraires audio anticipés pour les formats audio et les groupes de haut-parleurs pris en charge.

Il existe une nouvelle API de disposition de clavier dans Android TV 13, qui permet de sélectionner différentes dispositions de langue pour les claviers externes. Certaines modifications apportées à la gestion du mappage des boutons du clavier et du contrôleur sont également appliquées, spécifiquement pour une utilisation par les développeurs de jeux.

La confidentialité et l’accessibilité ont également été améliorées. Les états du commutateur de sourdine matériel, lorsqu’ils sont disponibles, sont désormais reflétés dans les contrôles de confidentialité du système, et il existe de nouveaux contrôles utilisateur pour l’accès au microphone par le logiciel Assistant.

Comme nous l’avons dit, il est peu probable que vous voyiez bientôt Android TV 13 sur votre appareil grand public, mais si vous êtes un développeur, vous pouvez maintenant commencer à utiliser la version complète du système d’exploitation sur votre kit de développement ADT-3 ou votre émulateur Android pour TV. .

La source | Passant par