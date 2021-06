Android obtient un titre VR populaire fou cet automne

Je me sens tellement déconnecté, de plus en plus éloigné de ce qui se passe parmi les masses alors que je continue de vieillir vers ma mort inévitable. Pour cette raison, je n’ai aucune idée de ce que Salle d’enregistrement est, mais il arrivera sur Android plus tard cette année à l’automne et c’est apparemment un gros problème. Je suis désolé, salle de jeux !

L’ayant maintenant recherchée sur Google, Rec Room est une plate-forme sociale de réalité virtuelle, appréciée par beaucoup et très bien notée sur toutes les plates-formes autres que Android. Il est littéralement disponible pour tout, sauf pour nous, les gens d’Android. Pas étonnant que je n’en ai jamais entendu parler. Android est terriblement difficile à développer d’après ce que j’entends, vous savez, avec toute sa fragmentation et ses différentes tailles d’écran. Insérez ici le plus gros emoji qui roule pour les yeux que vous ayez jamais vu.

Quoi qu’il en soit, je devrais parler de ce que vous faites dans la salle de jeux. Dans l’application, vous pouvez jouer à des jeux avec des amis ou simplement vous détendre dans un espace virtuel. Vous pouvez jouer avec un casque VR si vous le souhaitez, et si vous vous sentez épicé, vous pouvez créer votre propre contenu et apparemment gagner beaucoup d’argent en le faisant.

Rec Room sera lancé pour Android cet automne, mais vous pouvez vous y préinscrire dès maintenant. Nous vous tiendrons au courant dès qu’il sera en ligne, car je serai le premier à le télécharger. J’espère que sa popularité ne s’éteindra pas dès que les utilisateurs d’Android se présenteront et gâcheront tout. Nous avons tendance à le faire. Nous l’avons fait avec Instagram. Nous l’avons fait avec ces applications de trivia, vous vous en souvenez ? Oui, Android !