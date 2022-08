Android lance la campagne #GetTheMessage pour convaincre Apple de prendre en charge la messagerie RCS

Au cours de la dernière année environ, les discussions sur l’ensemble de la débâcle de la bulle verte par rapport à la bulle bleue se sont intensifiées. La discussion est que les utilisateurs d’iPhone qui envoient et reçoivent des messages d’utilisateurs d’Android ne bénéficient pas d’une expérience agréable. Ce jeudi, @Android a tweeté à propos d’une nouvelle campagne d’Apple pour #GetTheMessage sur le RCS.

J’envoie des SMS à mes amis iMessage depuis mon MacBook et à tous les autres depuis mon téléphone Android. L’expérience est tellement brisée. Merci de corriger cela @tim_cook 🙏 https://t.co/VTLJa4Gn0B —Carl Pei (@getpeid) 10 août 2022

Google a même lancé une page de destination expliquant le problème qui explique ce qu’est le RCS et comment il pourrait résoudre le problème de la bulle verte/bleue. Il explique également aux utilisateurs d’Android quel est le problème et pourquoi les utilisateurs d’iOS se plaignent souvent d’envoyer des messages aux utilisateurs d’Android.

La campagne appelle Apple à adopter la norme RCS (Rich Communication Services) sur les iPhones, afin que les utilisateurs d’iPhone et d’Android puissent avoir une meilleure expérience lors de la messagerie multiplateforme. Certes, ce n’est pas un problème sur la plupart des marchés en dehors des États-Unis où les applications de messagerie multiplateforme sont préférées. Aux États-Unis, la plate-forme de messagerie par défaut (iMessage ou Android Messages) est préférée par la plupart des consommateurs.

Outre la redoutable bulle verte, les utilisateurs d’iPhone subissent une dégradation de la messagerie en revenant aux normes vieilles de plusieurs décennies : SMS pour les messages et MMS pour les vidéos et les photos. Cela signifie qu’il n’y a pas de notification de saisie ou de livraison, que les messages ne sont pas transmis de manière sécurisée, tandis que les images et les vidéos sont compressées en désordre pixélisé.

Apple pourrait théoriquement adopter la norme de messagerie RCS puisqu’elle est universel – contrairement à iMessage qui ne fonctionne que sur les iPhones et autres appareils Apple. En adoptant RCS dans son application de messagerie, Apple pourrait améliorer l’expérience de messagerie de ses utilisateurs en rendant la norme de messagerie par défaut plus sécurisée avec un cryptage de bout en bout, en permettant de taper et de lire des notifications, et cela augmenterait considérablement la qualité des images et vidéos de la limite actuelle de taille vidéo/photo de MMS de moins d’un mégaoctet. De plus, MMS n’a pas la capacité d’autoriser les utilisateurs à quitter une discussion MMS de groupe.

Apple compte sur ses utilisateurs pour devenir accro à ses services et plates-formes, iMessage étant l’un des principaux facteurs moteurs, pour les ventes d’iPhone et pour fidéliser les clients sur les appareils Apple. Ce n’est un secret pour personne que les utilisateurs d’iPhone méprisent les bulles vertes, assez pour continuer à dire à leurs amis Android de passer à l’iPhone afin qu’ils puissent être autorisés à rejoindre le chat de groupe.

