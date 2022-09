Call of Duty peeps, ça se passe – Warzone arrive sur Android ! La pré-inscription est maintenant en ligne pour Call of Duty : Warzone Mobile sur Google Play, mais pour le moment, nous ne voyons pas de date de lancement officielle pour le titre. Compte tenu de la brièveté de la bande-annonce du jeu, nous devons supposer que nous sommes encore un peu loin d’un lancement public, mais peu importe, c’est une nouvelle passionnante.

Tout ce qui est dit via Google Play est: “Avec d’innombrables contrats, killstreaks et stratégies en constante évolution, Call of Duty: Warzone Mobile est rejouable à l’infini.” En tant qu’ancien joueur de Call of Duty, je connais très bien tout cela, donc nous n’apprenons rien de nouveau. Nous ne connaissons pas non plus le support multiplateforme. J’imagine que nous verrons Android contre iOS, mais pas de support Mobile contre Console/PC.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus, évidemment. En attendant, allez vous inscrire.