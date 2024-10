Android devrait revenir aux versions « .1 » pour réduire la confusion

La sortie d’Android 15 cette semaine a été étrange, mais elle a également soulevé une question : les mises à jour d’Android deviennent-elles assez déroutantes ?

Au cours des dernières années, la stratégie de Google concernant les versions Android a consisté à lancer une version stable à l’automne, puis à s’appuyer sur de nouvelles améliorations dans les « versions trimestrielles de la plate-forme ». Ceux-ci sont livrés aux appareils Pixel sous forme de fonctionnalités trimestrielles – désormais appelées « Pixel Drops » – et également déployés sur d’autres appareils Android au fil du temps, avec beaucoup moins de fanfare.

Ces mises à jour sont généralement assez mineures, mais offrent parfois des fonctionnalités assez importantes aux utilisateurs.

La stratégie actuelle de Google présente cependant des avantages et des inconvénients.

Dans la colonne « avantages », ces mises à jour présentent de nombreux avantages pour les développeurs et pour les applications. Étant donné que les versions QPR ne sont pas accompagnées d’une augmentation de l’API, il y a beaucoup moins de travail nécessaire, ce qui pourrait facilement devenir écrasant si les versions « .1 » étaient publiées quatre fois par an.

Il y a aussi un manque de fragmentation évidente. Étant donné que les versions QPR ne sont pas accompagnées de numéro et peuvent simplement être associées à une mise à jour de sécurité mensuelle, tout a uniquement Android 15, au lieu de « 15.1 », « 15.2 », etc. C’est également beaucoup plus facile à suivre pour les OEM.

Ce sont des raisons évidentes et importantes pour lesquelles Google n’a pas publié de mise à jour « .1 » depuis plusieurs années, et cela a conduit à un état d’Android où les versions sont en effet beaucoup moins fragmentées.

Mais, dernièrement, on a de plus en plus l’impression que le manque de séparation claire entre ces publications trimestrielles prête à confusion. Essayer de déterminer quelle fonctionnalité est disponible et où n’est pas très facile, à moins que vous n’y prêtiez une attention particulière (ou que vous ne regardiez nos analyses détaillées).

Sur Pixel, une solution simple et rapide serait probablement d’ajouter un marqueur pour chaque mise à jour QPR quelque part dans le système. La page dédiée aux mises à jour logicielles peut comporter une simple marque indiquant la mise à jour sur laquelle vous vous trouvez, ou une autre section à côté de la version mensuelle du correctif de sécurité. Dans l’état actuel des choses, le système actuel prête à confusion, même pour les personnes chargées de suivre ces informations. Les versions bêta d’Android 15 et d’Android 15 QPR1 se déroulaient en même temps et, en tant que telles, beaucoup de gens pensaient que certaines fonctionnalités de QPR1 seraient disponibles dans la version Android 15 de cette semaine. Une désignation claire dans le menu Paramètres, quelque partpourrait grandement contribuer à rendre plus évidentes les fonctionnalités liées à des mises à jour spécifiques.

J’aurais aimé que nous soyons dans un endroit où un simple « Android 15.1 » fonctionnait, comme c’est le cas sur iOS, mais il est très peu probable que cela se produise. Il serait plus facile de comprendre les fonctionnalités du système et quand et où elles sont disponibles. Les raisons techniques ici l’emportent pour la plupart sur les avantages pour l’utilisateur, mais j’espère que nous pourrons trouver une meilleure solution à un moment donné.

Qu’en penses-tu?

Android 15 est là

Cela a été une année étrange pour la sortie annuelle d’Android, mais après le lancement du Pixel 9 en août, Google a finalement lancé Android 15. La mise à jour arrive avec un tas de nouvelles fonctionnalités sur les appareils Pixel, comme nous l’avons expliqué en profondeur ceci. semaine.

Nous proposons également des didacticiels sur certaines des fonctionnalités les plus importantes d’Android 15.

De plus, Android 15 devrait également être lancé sur davantage d’appareils dans un avenir proche, car la mise à jour est lancée en version bêta sur certains appareils, et certaines marques présentent également leurs versions de la mise à jour.

