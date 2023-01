Android comble l’écart avec Apple avec cette nouvelle fonctionnalité

Google lance une autre nouvelle fonctionnalité permettant de basculer entre tous les Android appareils dans votre vie un peu plus facile. Notifications aux médias, annoncées à CES, vous permettra de transférer le contenu audio de la voiture vers votre téléphone, vos écouteurs, votre téléphone et vos appareils domestiques intelligents en fonction de la proximité. C’est le dernier effort de Google pour mettre son écosystème Android à la hauteur de celui d’Apple en matière de connectivité et de cohésion entre les appareils.

La façon dont les produits d’Apple se connectent de manière transparente les uns aux autres l’a aidé à devenir le deuxième fabricant de smartphones et le meilleur vendeur de montres intelligentes et écouteurs sans fil. Le lancement de Media Notifications est la dernière tentative de Google pour montrer que les produits ne doivent pas nécessairement être fabriqués par la même entreprise pour fonctionner ensemble. Google se dirige vers cet objectif depuis des années en introduisant des fonctionnalités telles que Phone Hub, Partager à proximité et Paire rapide. Des ajouts comme ceux-ci sont devenus d’autant plus importants maintenant qu’Android et iOS ont pris une plus grande place dans nos voitures, nos oreilles et nos poignets.

“Il s’agit d’un investissement continu”, a déclaré Erik Kay, vice-président de l’ingénierie de Google pour Android, à CNET en exclusivité avant le CES. “Nous arrivons au point où pratiquement toutes les fonctionnalités qui s’affichent sur le téléphone ou sur une montre vont intrinsèquement être une fonctionnalité multi-appareils au fil du temps.”

Spotify et YouTube Music seront parmi les premières applications à être compatibles avec les notifications multimédias. Google travaille également avec Spotify pour permettre de gérer la lecture entre les appareils Spotify Connect dans Android 13 nouveau lecteur multimédia – un autre mouvement pour améliorer la cohérence entre les appareils Android.

Google n’a pas encore précisé quand l’une ou l’autre de ces mises à jour sera lancée, ni avec quels produits les notifications multimédias seront compatibles. Mais puisque l’objectif est de faciliter le déplacement entre les appareils, Google indique que les utilisateurs n’auront probablement pas à faire de démarches dans le menu des paramètres pour activer les notifications multimédias. Les invites devraient simplement apparaître automatiquement lorsque vous vous rapprochez d’un appareil compatible.

“Tout cela se produit naturellement grâce à de petits coups de pouce et des invites dans l’interface utilisateur”, a déclaré Kay en décrivant le fonctionnement des notifications multimédias.

Les notifications multimédias ne nécessiteront pas Bande ultra-large, un protocole de connectivité qui a fait son chemin dans les nouveaux smartphones haut de gamme au cours des trois à quatre dernières années, car il s’appuie sur des signaux provenant de diverses sources telles que Bluetooth et Wi-Fi. Mais cela fonctionnera probablement plus précisément si vous utilisez un appareil compatible UWB, selon Kay. Étant donné que l’UWB peut fournir des calculs de proximité précis, sa présence dans les téléphones améliore les tâches telles que le partage de fichiers et de contenu entre les appareils et la fonctionnalité de clé de voiture numérique. C’est également la même technologie qu’Apple utilise pour vous orienter dans la bonne direction d’un AirTag perdu.

“L’UWB est quelque chose qui nous passionne”, a déclaré Kay. “Mais c’est l’une de ces choses qui va prendre beaucoup de temps pour qu’elle devienne vraiment omniprésente sur le marché.”

Google



Les annonces de Google interviennent après qu’Apple a progressivement ajouté de nouvelles fonctionnalités de connectivité à son écosystème d’iPhones, d’iPads, d’AirPods, d’Apple Watch et de Mac. Apple a apporté la capacité pour échanger des appels FaceTime entre votre iPhone, iPad et Mac dans ses mises à jour les plus récentes du système d’exploitation, par exemple. La possibilité de transférer l’audio de votre iPhone vers le HomePod Mini basé sur la proximité était également une caractéristique remarquable lorsque Apple a présenté son haut-parleur miniature en 2021.

Mais contrairement à Apple, Google n’utilise pas de fonctionnalités telles que les notifications multimédias pour pousser son matériel propriétaire. Au lieu de cela, Google souhaite que l’échange entre les appareils Android soit cohérent et facile, que vous utilisiez des produits de Google, Samsung, JBL ou l’un de ses autres partenaires.

C’est un objectif que Google doit concilier avec la promotion de ses propres appareils Pixel, qui ne représentent qu’une partie du marché mondial des smartphones. Vous vous demandez peut-être pourquoi Google ne se contente pas de conserver des fonctionnalités telles que les notifications multimédias exclusives à ses téléphones Pixel, ses écouteurs Pixel et ses appareils domestiques intelligents Nest pour que ses appareils se démarquent dans le paysage Android. Si Google veut imiter l’approche écosystémique d’Apple, ce serait certainement une façon de le faire.

La réponse est simple : des améliorations comme celles-ci ne sont utiles que si elles sont disponibles partout.

“Chaque fonctionnalité que vous créez est une fonctionnalité d’effet de réseau, cela dépend donc de la présence d’une grande variété d’appareils pour prendre en charge la fonctionnalité”, a déclaré Kay. “Donc, si vous construisez quelque chose [and] essayez de le rendre exclusif à un appareil, ou à un partenaire, ou même à nos propres choses, cela ne sera pas aussi réussi car il n’y a pas autant d’appareils avec lesquels il peut fonctionner.”

Alors que les montres intelligentes et les écouteurs sans fil sont devenus plus populaires, les fabricants de téléphones comme Apple et Samsung se sont de plus en plus concentrés sur ces produits auxiliaires comme arguments de vente complémentaires pour leurs smartphones. Les expéditions mondiales de montres intelligentes ont augmenté de 13 % d’une année sur l’autre en 2022, selon Recherche de contrepointtandis que Canalys rapporte que les vrais écouteurs sans fil étaient la seule catégorie audio personnelle à afficher une croissance au troisième trimestre 2022. Google est le dernier fabricant de smartphones à sauter dans ce train en marche et a lancé sa première smartwatch, la Pixel Watch, en octobre, Google prévoit d’introduire un nouvelle tablette Pixel l’année prochaine.

Faire en sorte que les montres, les écouteurs et les appareils domestiques intelligents fonctionnent ensemble de manière plus transparente n’est pas seulement une question de commodité. Certains experts pensent que des accessoires comme ceux-ci joueront un rôle important dans l’avenir du smartphone, car les mises à niveau annuelles du téléphone semblent incrémentielles.

“La prochaine quête du smartphone consiste à déterminer à quoi il se connectera ensuite”, a déclaré Runar Bjørhovde, analyste de la société d’études de marché Canalys, dans une précédente interview pour une histoire distincte. “Parce que le smartphone n’a pas encore nécessairement atteint son potentiel, mais en tant qu’appareil autonome, je pense que le smartphone se rapproche de plus en plus du bord.”