Android Auto devient plus intelligent et reflétera également votre téléphone Galaxy

Samsung vient d’annoncer la série Galaxy S24, mais il s’avère qu’Android Auto a également reçu un peu d’amour aujourd’hui. Google et Samsung ont confirmé quelques ajouts pratiques à venir sur la plateforme automobile.

Pour commencer, les deux sociétés ont révélé qu’Android Auto refléterait désormais les icônes et le fond d’écran de votre appareil Galaxy connecté. Cela survient quelques semaines après que les utilisateurs de Reddit ont signalé pour la première fois qu’Android Auto pouvait afficher le fond d’écran de votre téléphone.

Google et Samsung ont également révélé qu’Android Auto peut désormais résumer de longs messages ou des discussions de groupe pendant que vous conduisez. De plus, la plateforme peut proposer des réponses et des actions.

“Donc, si vous avez besoin de vous rendre à l’endroit où votre ami a partagé son déjeuner, vous pouvez simplement appuyer une fois pour accéder à l’emplacement partagé, envoyer votre heure d’arrivée estimée ou même appeler votre ami”, a expliqué Google.

Ces nouvelles fonctionnalités d’Android Auto nécessitent une mise à jour de l’application, bien que Google et Samsung n’aient pas précisé quand celle-ci serait disponible. Nous pensons que cette mise à jour pourrait être prête lorsque les téléphones Galaxy S24 seront mis en vente le 31 janvier ou peu de temps après.

