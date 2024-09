Android Auto déploie largement les rapports d’incidents sur Google Maps

Après des années pendant lesquelles nous avons réclamé l’ajout de cette fonctionnalité et plus de deux mois après son annonce, Google Maps déploie enfin la prise en charge des rapports d’incidents sur Android Auto.

Les rapports d’incidents ont été lancés pour la première fois sur Google Maps il y a quelques années, mais la fonctionnalité a longtemps été limitée aux appareils mobiles uniquement, au détriment de son utilité. Cela a finalement commencé à changer lorsque, en juillet de cette année, Google a ajouté la fonctionnalité sur CarPlay d’Apple. Peu de temps après, la fonctionnalité a été annoncée pour Android Auto en Inde, puis pour tous les utilisateurs. Cependant, bien que le déploiement ait été annoncé en juillet, fin septembre, il manquait toujours.

Mais finalement, Google semble avoir appuyé sur le bouton.

Au cours des dernières 48 heures, nous avons reçu de nombreux rapports, y compris sur Redditce rapport d’incident est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android Auto via l’application Google Maps. Nous l’avons également observé en direct lors de nos tests.

Comme nous l’avons signalé plus tôt ce mois-ci, lorsque les premiers utilisateurs ont commencé à voir la fonctionnalité, elle est accessible via un nouveau bouton de danger triangulaire qui apparaît sous la boussole. En appuyant dessus, vous obtiendrez des options de rapport sur divers dangers routiers tels que les accidents, les embouteillages, les travaux de construction, les fermetures de voies et les radars.

Fait intéressant, nous avons noté que cette icône n’apparaîtra pas si la disposition du tableau de bord d’Android Auto ne donne pas suffisamment d’espace vertical à Maps (les captures d’écran ci-dessous utilisent Maps sur un paramètre 105 DPI via AAWireless, où 110 a supprimé l’icône).

Une fois le signalement d’incident en ligne, vous recevrez également des invites pour confirmer si des dangers routiers sont toujours présents le long de votre itinéraire.

Voyez-vous des rapports d’incidents en direct sur Google Maps dans votre voiture ? Faites-nous savoir dans les commentaires si la mise à jour tant attendue d’Android Auto est enfin arrivée pour vous.

