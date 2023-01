Android Auto de votre voiture pourrait avoir besoin du Motorola MA1 et il est réduit

Si vous possédez une voiture avec Android Auto, mais que l’expérience Android Auto n’est pas de type sans fil, un appareil comme le Motorola MA1 semble être une évidence. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, le MA1 est déjà en vente avec une remise solide pour vous aider à rendre votre expérience de voiture intelligente (espérons-le) plus simple que jamais.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le Motorola MA1 est un adaptateur Android Auto sans fil qui se branche sur votre voiture – qui doit déjà être équipée d’Android Auto – et transmet cette expérience de connexion depuis votre téléphone, sans fil. L’idée ici est que la vie dans votre voiture est plus facile si vous pouvez simplement entrer et qu’Android Auto se déclenche sans que vous ayez besoin de brancher votre téléphone.

Un certain nombre de voitures intègrent désormais Android Auto sans fil, mais il y a probablement des milliers de modèles de voitures sortis il y a des années qui n’ont pas encore l’expérience Android Auto filaire. Cela les amène dans le futur.

Ce Motorola MA1 se vend généralement autour de 100 $, mais pour le moment, il peut être acheté pour 69,99 $. C’est un rabais décent de 30 $! Pour autant que je sache d’après un outil de suivi des prix d’Amazon, c’est le meilleur prix auquel il ait jamais été.

Bien que je n’aie pas testé l’appareil (pas de voiture avec Android Auto ici), les critiques presque partout sont assez positives. Les fabricants de cet appareil semblent avoir fait un très bon travail.

Oh, et pour ceux qui ne savent pas comment Motorola tient compte de cela, non, ils n’ont pas fabriqué cet appareil. Eh bien, le Motorola que vous connaissez, qui appartient à Lenovo et qui fabrique des téléphones, ne fait pas cela. Il s’agit d’un produit fabriqué par une entreprise dont vous n’avez jamais entendu parler et qui a autorisé le nom Motorola, car la marque a encore une certaine influence dans l’espace technologique.

Liens Motorola MA1: Amazone | Meilleur achat