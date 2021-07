Android a une nouvelle application de montage vidéo douce

Si vous faites partie des millions de personnes qui espèrent devenir riches sur TikTok, permettez-moi de vous présenter l’une des meilleures applications de montage vidéo mobile que vous trouverez. Auparavant indisponible pour nous, les pauvres utilisateurs d’Android, Saut vidéo est maintenant sur Google Play, prêt à nous aider tous à profiter des dernières tendances vidéo.

Videoleap propose un assortiment d’outils, comme on peut s’y attendre d’une application de montage vidéo. Il y a un montage basé sur des calques, de nombreux filtres, une composition sur écran vert, une annulation/rétablissement illimitée, une fonction de chronologie similaire à Final Cut sur les ordinateurs Mac, et bien plus encore. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir quelques-uns des points forts de l’application.

Quant à la tarification, vous savez que tout ce pouvoir ne peut pas être gratuit. Bien que de nombreux outils disponibles soient gratuits, de nombreuses fonctionnalités d’édition Pro coûtent de l’argent. Cependant, si vous passez beaucoup de temps à éditer des vidéos via votre appareil mobile, il n’y a pas une tonne d’excellentes options pour Android. Avec cette version, Videoleap s’est définitivement hissé en tête du peloton.

Avoir à elle.