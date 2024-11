Android 16 sera lancé plus tôt que d’habitude. Le vice-président Android de Google explique pourquoi

Google apportera un changement majeur à la manière dont il publiera les mises à jour Android l’année prochaine. La prochaine version d’Android, vraisemblablement appelée Android 16, sera disponible pour les développeurs de logiciels et les fabricants d’appareils au deuxième trimestre 2025 au lieu du troisième, ce qui devrait permettre aux créateurs d’applications et aux compagnies de téléphone de préparer plus rapidement leurs produits au nouveau logiciel. .

C’est un gros problème pour plusieurs raisons, la plus importante étant qu’Android 16 arrivera probablement sur votre téléphone plus rapidement que Android 15 de cette année, qui a notamment été lancé après la série Pixel 9 de Google au lieu de les accompagner comme d’habitude. Le calendrier de déploiement varie toujours en fonction du fabricant de l’appareil, mais une partie de la raison pour laquelle Google avance la version majeure d’Android au deuxième trimestre est qu’elle correspond plus étroitement aux lancements de nouveaux appareils.

Cependant, d’une manière générale, ce changement pourrait contribuer à faciliter une nouvelle vague d’applications avec davantage d’intégration de l’IA, étant donné que les développeurs auront accès encore plus tôt aux dernières ressources d’apprentissage automatique et d’IA de Google.

« Nous sommes à un moment unique dans une génération pour réimaginer complètement ce que nos smartphones peuvent faire et la façon dont nous interagissons avec eux », a déclaré Seang Chau de Google, qui a assumé plus tôt le rôle de vice-président et directeur général de la plate-forme Android. cette année, a déclaré dans une interview avec CNET. « C’est une période vraiment excitante pour les smartphones, et nous avons beaucoup réfléchi à ce que nous voulons faire ensuite avec eux. »

En savoir plus: L’assistant virtuel de votre téléphone est sur le point de changer considérablement

En plus de faire progresser la version majeure, Google déploiera une mise à jour mineure au quatrième trimestre 2025 avec des mises à jour de fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bugs. Il s’agit d’un changement notable par rapport au calendrier de publication habituel de Google, mais ce n’est que l’un des nombreux changements apportés par la société à la manière dont elle distribue les mises à jour Android dans le but d’ajouter des fonctionnalités plus fréquemment.

Étant donné qu’Android est open source, il doit être capable de fonctionner sur toutes sortes d’appareils fabriqués par différentes sociétés avec des spécifications variables, ce qui signifie que déployer une nouvelle version du logiciel en même temps est un défi, voire impossible. Le projet Treble de Google d’il y a environ sept ans, qui permet aux fabricants de puces d’accéder plus facilement aux parties du code nécessaires aux optimisations préliminaires, était un exemple d’effort visant à accélérer le processus de mise à jour. Autre signe que l’époque d’une grande mise à jour annuelle est derrière nous, Google a également pris l’habitude de lancer des mises à jour Pixel tous les trimestres pour sa propre gamme de smartphones.

Le fil conducteur de tous ces changements, y compris la nouvelle approche de Google consistant à lancer Android en deux vagues, est de déployer plus rapidement les nouvelles fonctionnalités d’Android. Cette ambition est plus importante que jamais à l’heure où les modèles d’IA générative jouent un rôle plus important dans les logiciels des smartphones. Google s’efforce de garantir qu’Android (et les applications qui s’exécutent dessus) puissent suivre le rythme rapide de l’IA générative, tout en conservant des performances fiables.

Regardez ceci : Android 15 : meilleures nouvelles fonctionnalités que vous pouvez essayer 05:46

« Les choses évoluent assez rapidement dans le monde de l’IA en ce moment », a déclaré Chau. « Nous voulons donc nous assurer que nous obtenons ces développeurs [application programming interfaces]en particulier autour de l’apprentissage automatique et de l’IA, à la disposition de nos développeurs afin qu’ils puissent développer ces fonctionnalités plus rapidement et les diffuser plus rapidement à nos utilisateurs.

La publication anticipée du kit de développement logiciel d’Android permet également à Google de recueillir plus rapidement les commentaires des créateurs d’applications afin de pouvoir affiner ses modèles pour qu’ils fonctionnent pour les cas d’utilisation spécifiques recherchés par les développeurs. Cela pourrait permettre aux applications d’exploiter l’IA générative de nouvelles manières, rendant ainsi leurs services plus utiles. Chau cite un exemple potentiel d’un développeur de jeux utilisant l’IA pour générer des dialogues entre personnages plutôt que des conversations de script. Un autre exemple pourrait impliquer l’utilisation de l’IA pour la modération du contenu.

Chau pense que les développeurs d’applications jouent un rôle essentiel dans la recherche de nouveaux cas d’utilisation de l’IA générative qui s’étendent au-delà des fonctionnalités que des entreprises comme Google, Samsung et Apple ont déjà créées pour les téléphones, telles que des outils de réécriture et de synthèse de texte.

Et il est loin d’être le seul à réfléchir à l’avenir des applications. Qualcomm, qui développe les puces qui alimentent les appareils Android de sociétés comme Samsung, Motorola et OnePlus, a partagé une vision similaire lors de son Snapdragon Summit la semaine dernière. Lors du discours d’ouverture, Qualcomm a mis en avant un concept qui impliquait une application d’achat intégrée à une application bancaire afin que vous puissiez simplement indiquer à la vitrine numérique que vous souhaitez utiliser votre carte de débit pour l’achat.

« C’est le genre de choses dont nous savons qu’elles sont utiles », a déclaré Chau, faisant référence aux outils d’IA existants tels que les résumés de texte. « Mais il y a probablement un tas d’autres choses auxquelles nous n’avons pas pensé et que les développeurs souhaitent utiliser pour leurs applications. »