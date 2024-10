Android 16 pourrait recevoir des notifications « continues » de type iPhone

À l’heure actuelle, le code permet d’ajouter une icône en forme de pilule avec un texte personnalisé et une couleur d’arrière-plan à la barre d’état Android. Certaines notifications simulées créées par Rahman montrent comment elles pourraient être utilisées pour des choses comme vous dire quand vous attendez à ce que votre Uber arrive. Android dispose déjà d’une fonctionnalité comme celle-ci depuis Android 12 qui vous permet de savoir depuis combien de temps vous êtes en communication téléphonique, note Rahman.

Cela ressemble à la fonctionnalité iOS Live Activities, qui affiche des éléments tels que les chronomètres, les résultats sportifs et les ETA de livraison sur les écrans de verrouillage des utilisateurs et en haut des notifications. Sur l’iPhone 14 Pro et versions ultérieures, ils apparaissent sous forme de widgets qui sont visibles dans la découpe Dynamic Island pendant que vous faites autre chose sur votre téléphone.