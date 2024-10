Android 16 pourrait adopter les notifications inspirées de Dynamic Island d’Apple : voici ce que nous savons jusqu’à présent

Google a récemment déployé Android 15 sur ses appareils Pixel, mais il y a déjà des rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec le système d’exploitation Android 16, qui est encore à quelques mois d’une annonce officielle. Contrairement à iOS d’Apple, Google a toujours fourni aux OEM la possibilité de personnaliser l’expérience utilisateur, tandis que la version d’origine d’Android reste relativement stable et dépourvue de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Mais tout cela pourrait être sur le point de changer avec Android 16, Google prenant apparemment l’exemple d’OEM comme OnePlus et Infinix et lançant des éléments clés de Dynamic Island d’Apple.

Selon un dernier rapport d’Android Authority, Google autorisera les applications à créer des notifications riches en continu avec la mise à jour Android 16. Le nouveau système de notification permettrait aux applications de créer des « puces » dans le statut au lieu de simplement des icônes. Bien qu’il ne soit pas clair ce que ferait un clic sur ces puces de notification, une hypothèse intelligente serait que Google pourrait envisager d’ajouter une boîte de dialogue fournie par l’application qui affiche plus d’informations sur la notification et même prendre des mesures rapides comme lire/mettre en pause la musique. , passer à la piste suivante et plus encore à partir du même écran.

Voir l’image complète API de notifications continues riches sur Android 16 (Autorité Android)



La nouvelle fonctionnalité a été repérée dans la version Android 15 QPR1 Beta 3, c’est-à-dire Google, ce qui suggère qu’il existe une possibilité très réelle que la fonctionnalité arrive dans la dernière version d’Android. Dans les images de maquette de différentes applications présentées par Android Authority, il semble que la mise en œuvre de Dynamic Island par Google pourrait différer de celle d’Apple d’une manière cruciale avec Android 16 faisant apparaître la découpe en forme de pilule dans l’espace vide en haut à gauche du coin du statut. barre tandis que Dynamic Island couvre la zone proche de l’encoche sur les iPhones. Cependant, il est important de noter que cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et que nous pourrions procéder à une refonte complète avant le lancement d’Android 16 en 2025.

Publié : 27 octobre 2024, 09h01 IST

