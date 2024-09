Android 15 sévit encore plus contre les applications téléchargées latéralement pour protéger les utilisateurs

Pour les utilisateurs expérimentés, il ne fait aucun doute que la possibilité d’installer des applications en dehors du Google Play Store, c’est-à-dire le sideloading, est l’un des plus grands avantages d’Android par rapport à iOS. Le sideloading donne aux utilisateurs la liberté d’installer n’importe quelle application de leur choix, même si elle n’est pas approuvée par Google ou, plus important encore, par les autorités. Comme il est plus facile de distribuer des applications directement aux utilisateurs que de les publier sur des magasins d’applications comme Google Play, de nombreux pirates informatiques s’appuient sur le sideloading pour infecter les appareils des utilisateurs avec des logiciels malveillants. Pour lutter contre cela, Google introduit de nouvelles restrictions dans Android 15 qui rendent plus difficile pour les applications sideloadées d’obtenir des autorisations sensibles.