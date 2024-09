Android 15 QPR1 redessine l’application Paramètres

Android 15 QPR1 Beta 2 redessine l’application Paramètres avec quelques modifications de Material You et une meilleure organisation.

La barre de recherche en forme de pilule est beaucoup plus haute en haut. Comme auparavant, elle reste ancrée lorsque vous faites défiler la page vers le bas, mais il n’y a plus d’en-tête avec votre image de profil dans le coin supérieur droit. Chaque élément est placé dans une carte visuellement plus distincte.

Le grand changement réside dans la manière dont la refonte des paramètres d’Android 15 regroupe les préférences liées avec un espace physique entre elles.

Google

Réseaux et internet, Objets connectés

Applications, Notifications, Son et vibrations, Affichage et tactile, Fond d’écran et style

Stockage, Sauvegarder ou copier des données, Batterie, Système, À propos du téléphone

Sécurité et confidentialité, Localisation, Mots de passe, clés d’accès et comptes, Bien-être numérique et contrôle parental, Sécurité et urgence

Accessibilité, conseils et assistance











Cela rend la liste plus facile à digérer, même si cela casse la mémoire musculaire. Par exemple, Système et À propos du téléphone sont désormais au milieu au lieu d’être tout en bas. Sinon, les regroupements ont un sens thématique.