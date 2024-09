Android 15 QPR1 ramène les widgets de l’écran de verrouillage [Gallery]

Des années après leur introduction puis leur suppression des versions précédentes d’Android, la dernière version bêta d’Android 15 QPR1 est arrivée et ramène la prise en charge des widgets d’écran de verrouillage, au moins pour les tablettes. Voici comment cela fonctionne.

Les widgets de l’écran de verrouillage sont de retour par défaut dans Android 15 QPR1 Beta 2 sur la tablette Google Pixel. Avec un panneau disponible sur le côté droit de l’écran, les widgets de l’écran de verrouillage peuvent inclure n’importe quel widget de n’importe quelle application et fonctionner sans déverrouiller complètement la tablette.

Par défaut, notre tablette Pixel propose des widgets pour Spotify, Google Clock, Google Home et Pixel Weather, mais il existe une interface utilisateur de personnalisation complète qui vous permet de choisir les widgets que vous souhaitez. Ceux-ci peuvent, bien sûr, inclure les widgets de Google, mais d’après ce que nous pouvons voir tous Les widgets Android sont pris en charge.

Google note dans une fenêtre contextuelle la première fois que vous personnalisez cette mise en page que même si les widgets s’afficheront correctement avant le déverrouillage, vous devrez vous authentifier avec la biométrie ou un code PIN/mot de passe pour accéder à l’application complète.

Le panneau de widgets de l’écran de verrouillage sur Android 15 QPR1 peut rester affiché, au moins pendant un certain temps, sur la tablette Pixel à la place de l’économiseur d’écran habituel s’il est activé. Vous pouvez également désactiver entièrement cette fonctionnalité via un nouveau bouton « Afficher les widgets sur l’écran de verrouillage » activé sous Paramètres > Affichage et tactile > Écran de verrouillage.

La question évidente ici est de savoir si cela ne fonctionne que sur les tablettes. Et, pour l’instant, la réponse est oui. Android 15 QPR1 n’active les widgets sur l’écran de verrouillage que sur les tablettes. Les téléphones ne disposent pas de cette fonctionnalité, du moins pour le moment. Google prenait auparavant en charge les widgets de l’écran de verrouillage sur les téléphones dans Android 4.2 (Jelly Bean) avant de supprimer ultérieurement l’option.

Que pensez-vous de cette nouvelle option ?

Une autre nouvelle option pour les tablettes sous Android 15 est la possibilité d’exécuter un mode bureau avec des fenêtres flottantes.

Vous pouvez désormais installer Android 15 QPR1 Beta 2 sur les appareils Google Pixel, mais les widgets de l’écran de verrouillage ne fonctionneront que sur la tablette Pixel.

