Android 15 QPR1 Beta ajoute le fenêtrage du bureau pour la tablette Pixel

Google travaille depuis longtemps sur le fenêtrage du bureau, et c’est enfin lancé sur Android 15 QPR1 Beta 2 avec la tablette Pixel.

Google le décrit ainsi :

Le fenêtrage du bureau permet aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications simultanément et de redimensionner les fenêtres d’applications, offrant ainsi une expérience plus flexible et plus proche de celle d’un ordinateur de bureau. Ceci, associé à une interface utilisateur système actualisée et à de nouvelles API, permet aux utilisateurs d’être encore plus productifs et crée une expérience plus fluide, plus proche de celle d’un ordinateur de bureau, sur les tablettes.