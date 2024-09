Android 15 pourrait apporter davantage d’améliorations aux notifications, notamment la synchronisation et le rejet des anciennes notifications

Les anciennes notifications pourraient devenir une chose du passé, car Android 15 introduirait un ajustement qui bloque les notifications de plus de deux semaines.

Si vous avez déjà laissé votre téléphone ou votre tablette Android sans surveillance pendant un certain temps, vous l’avez peut-être déjà allumé et vous avez reçu une avalanche de notifications lorsque vous l’avez rallumé. C’est ennuyeux, mais ce n’est certainement pas un problème fréquent. Mais, apparemment, Google est en train de régler le problème.

Repéré par Autorité AndroidPar défaut, Android 15 QPR1 « rejette » automatiquement les notifications datant de plus de deux semaines. Ainsi, cette notification ne déclenche pas de sonnerie ni de vibration, et n’affiche même pas de notification en taille réelle. Au contraire, l’alerte est envoyée silencieusement et dans un état réduit.

En réalité, cela n’affectera pas beaucoup de gens, mais c’est un progrès appréciable provenant d’une plateforme en pleine maturité.

Dans un effort similaire, Android 15 semble ramener un « temps de recharge » pour les notifications – quelque chose dont nous avons parlé dans la première version Developer Preview – pour une future version, bien qu’il ne soit pas confirmé que cela pourrait arriver dans Android 15 lui-même.

Au-delà de cela, travaillez sur « Synchronisation » des notifications sur plusieurs appareils a été repéré. Google a techniquement introduit la synchronisation des notifications sur Android en 2013, Présentation de la fonctionnalité sur scène à Google I/Omais à l’époque, il s’agissait d’un système basé sur des applications pour lequel les développeurs devaient s’inscrire. Ce nouvel effort, semble-t-il, fonctionnerait aux côtés des nouveaux services multi-appareils de Google (dont les premières fonctionnalités sont en cours de déploiement) pour fonctionner au niveau de la plateforme plutôt que par application, mais il reste encore beaucoup de détails qui ne sont pas clairs ici.

En savoir plus sur Android 15 :

