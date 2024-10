Android 15 pose des problèmes majeurs à certains propriétaires de la série Pixel 6

Google a commencé à déployer Android 15 la semaine dernière, mais pour certains propriétaires de la série Pixel 6, la mise à jour pose des problèmes importants.

Android 15 n’est pas une énorme mise à jour, mais il apporte de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit également de la dernière mise à jour majeure que Google propose à ses premiers smartphones Tensor de la série Pixel 6. Mais pour certains utilisateurs, il existe de gros problèmes.

Comme l’ont noté les gens de Police Androidun certain nombre d’utilisateurs ont rencontré des problèmes spectaculaires qui bloquent efficacement leurs appareils. Plusieurs utilisateurs ont trouvé leurs appareils cessent de fonctionner après avoir utilisé Private Space. Il est inquiétant de constater que ces appareils concernés semblent être entièrement morts, sans vie, même après des étapes de dépannage courantes telles que le branchement à un ordinateur et le maintien des boutons d’alimentation et de réduction du volume pour démarrer l’appareil. Certains utilisateurs ont également trouvé leurs appareils cessent de fonctionner de manière aléatoire après l’installation de la mise à jour.

Google n’a pas encore reconnu le problème, mais ce n’est pas le premier problème rencontré par les appareils Pixel 6 ces derniers temps.

En juillet, un bug sur les appareils de la série Pixel 6 a provoqué une réinitialisation d’usine qui a entièrement détruit l’appareil. Google a résolu le problème plus tard, il va donc de soi que ce dernier lot de problèmes sera également corrigé via de futures mises à jour. En attendant, il serait conseillé d’éviter la mise à jour Android 15, ou du moins d’éviter la fonctionnalité Espace privé.

