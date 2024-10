Android 15, octobre Pixel Drop arrive sur les appareils Pixel

Mieux vaut tard que jamais. Google a annoncé avoir commencé à déployer Android 15, en commençant par les appareils Pixel pris en charge. Il existe également un nouveau Pixel Drop d’octobre, anciennement appelé Pixel Feature Drop, pour les appareils Pixel.

« Android 15 comprend des fonctionnalités de sécurité qui vous aident à protéger vos informations sensibles sur la santé, les finances et les personnes contre le vol et la fraude. » Le vice-président de Google, Seang Chau, écrit. « De plus, nous introduisons des améliorations pour les appareils à grand écran qui vous aident à en faire plus, ainsi que des mises à jour pour les applications, notamment l’appareil photo, la messagerie et les mots de passe. »

Google a commencé les tests externes d’Android 15 en février, selon le calendrier habituel, passant à la première version bêta en avril, puis à ce qui devrait être la version finale en juillet, environ un mois plus tôt que d’habitude. Mais lorsque la série Pixel 9 a été lancée en août, Android 15 était introuvable, et ces appareils ont ensuite été livrés avec Android 14. Un retard jusqu’en octobre a été discrètement révélé quelques semaines plus tard.

Eh bien, nous sommes en octobre et Android 15 est désormais disponible sur les appareils Pixel pris en charge aux côtés d’un Pixel Drop d’octobre distinct, exclusif à Pixel.

Android 15 inclut le verrouillage de détection de vol, le verrouillage à distance et autres fonctions de protection contre le volun espace privé avec une authentification supplémentaire pour masquer les applications sensibles, de nouvelles fonctionnalités telles que l’épinglage et le désépinglage de la barre des tâches, des mises en page personnalisées et le couplage d’applications pour les appareils pliables et les tablettes, des contrôles améliorés de Low Light Boost et de caméra dans l’application, une connectivité satellite pour les applications de messagerie de l’opérateur, prise en charge des clés d’accès basées sur les applications, et bien plus encore.

Quant au Pixel Drop d’octobre, mis à part le changement de nom, c’est un grand mois.

Google propose le Gemini mains libres – auparavant une exclusivité Pixel Buds Pro 2 – sur les Pixel Buds Pro, les Pixel Buds A-series et les OG Pixel Buds. Les utilisateurs de téléphones Pixel bénéficient de fonctionnalités de recherche Gemini dans les captures d’écran Pixel, d’Audio Magic Eraser sur Pixel 8 et sur les téléphones plus récents, de fonctionnalités de photographie sous-marine (lorsqu’elles sont utilisées avec un boîtier étanche), d’une nouvelle bascule Astro en mode Night Sight pour un accès plus rapide aux fonctionnalités d’astrophotographie, Night Sight. intégration avec Instagram, relevés de température à distance avec l’application Temperature, suivi du pollen dans Pixel Weather, nouveaux widgets, améliorations de l’écran d’appel au Royaume-Uni et au Japon et amélioration de l’intensité des vibrations des sonneries, notifications et alertes.

Les utilisateurs de Pixel Watch bénéficient d’une nouvelle vignette de contacts fréquents, de réactions par e-mail emoji et de la détection de perte de pouls, une exclusivité Pixel Watch 3, dans trois autres pays : la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Et Pixel Tablet est mis à jour avec une diffusion multimédia transparente avec Spotify et YouTube Music sur un téléphone Pixel, une synchronisation de rejet des notifications entre l’appareil et un téléphone Pixel, davantage de commandes dans l’économiseur d’écran du panneau d’accueil et le partage d’images à partir du mode cadre photo numérique.

Android 15 et le Pixel Drop d’octobre commencent tous deux à être déployés aujourd’hui.