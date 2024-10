Android 15 est désormais disponible pour les Pixel

Android 15 est désormais déployé sur les appareils Pixel, leur apportant de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, des outils de sécurité et des améliorations pour les pliables et les tablettes. Le système d’exploitation a été lancé pour la première fois le mois dernier via le projet Android Open Source, mais à l’époque, il n’était pas encore disponible sur les téléphones et tablettes Pixel, ni sur d’autres appareils Android majeurs. Google a annoncé aujourd’hui qu’il arrive enfin sur Pixels avec une série de suppressions de fonctionnalités Pixel.

L’une des nouvelles fonctionnalités majeures d’Android 15 est la possibilité de créer un « espace privé » pour les applications que vous souhaitez peut-être cacher aux autres personnes qui mettent la main sur votre téléphone. (Google donne des exemples d’applications sociales, de rencontres ou bancaires.) Les applications que vous placez dans l’espace privé n’apparaîtront pas dans vos applications, notifications ou paramètres récents, selon Google. Pour accéder à l’espace, vous devrez fournir une authentification supplémentaire, et vous pourrez même « masquer l’existence d’un espace privé sur votre téléphone », indique Google.

Sur les appareils pliables et les tablettes, Android 15 permettra aux utilisateurs d’épingler et de désépingler la barre des tâches afin qu’ils puissent choisir d’avoir un accès un peu plus facile à leurs applications. Et si vous utilisez côte à côte certaines applications que vous utilisez fréquemment, vous pouvez configurer un couplage d’applications et accéder à ce couplage à partir d’une seule icône.

De nombreux appareils fonctionnant sous Android – pas seulement Android 15 – bénéficieront également du verrouillage de détection de vol, qui permettra à votre téléphone de se verrouiller automatiquement s’il détecte (avec l’aide de l’IA) qu’il a été volé. Google ajoute également une fonctionnalité appelée Remote Lock qui vous permet de verrouiller votre téléphone à l’aide d’un autre téléphone Android, de votre numéro de téléphone et d’un « simple contrôle de sécurité ». La société affirme que « la plupart » des appareils fonctionnant sous Android 10 et versions ultérieures bénéficieront de ces fonctionnalités, et que certaines personnes les possèdent déjà.

Google commence également à déployer une nouvelle fonctionnalité Pixel pour octobre qui inclut Night Sight pour Instagram pour prendre de meilleures photos en basse lumière et plus de commandes pour Audio Magic Eraser. Dans « les prochaines semaines », Google ajoutera également une fonctionnalité qui vous permet de déplacer des médias d’une tablette Pixel vers un téléphone Pixel en tenant les appareils les uns à côté des autres.

