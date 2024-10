Android 15 est déployé, les tribunaux font une pause sur les recours Epic contre Google

Google a connu un mois d’octobre difficile, mais les choses s’améliorent pour l’entreprise cette semaine. Android 15 est là, apportant des améliorations petites mais appréciées à l’expérience Android ; la série Pixel 9 se vend mieux que les générations précédentes ; et un juge fédéral a suspendu les modifications du Play Store imposées à la suite du procès Epic contre Google. Google bouleverse également ses équipes d’assistants vocaux, et je pense que cela pourrait être pour le mieux.







Salut, je m’appelle Taylor. En tant qu’éditeur Google chez AP, je lis et j’écris sur Google et Android semaine après semaine, et dans cette chronique, je rassemble les plus grands développements Google de la semaine et parle de ce que ces développements signifient et pourquoi ils sont importants. Voici l’actualité Google que vous devez comprendre cette semaine.





Android 15 apporte quelques améliorations discrètes aux Pixels

L’attente pour Android 15 a été plus longue que prévu, et elle nous a semblé encore plus longue qu’elle ne l’était en réalité : la série Pixel 9 a été lancée avec Android 14 de l’année dernière, un développement inhabituel qui nous a particulièrement impatients de mettre la main sur la mise à jour.





C’est enfin là : Android 15 a commencé à être déployé sur les appareils Pixel le 15 octobre. Il n’y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités coûteuses au niveau, par exemple, des thèmes dynamiques Material You d’Android 12 ; La fonctionnalité utilisateur la plus percutante d’Android 15 est ce qu’on appelle l’espace privé, qui est un espace semi-caché pour stocker les applications et les données dont vous voulez être sûr qu’elles restent privées au cas où votre appareil tomberait entre de mauvaises mains. Avec quelques autres petits ajustements comme la possibilité d’archiver des applications directement depuis votre écran d’accueil et la possibilité d’enregistrer des paires d’applications sur des appareils à grand écran, cela aide Android 15 à rendre votre expérience Android plus complète, mais ce n’est pas nécessairement le cas. sentir différent d’Android 14.

Google a souligné qu’Android bénéficie de nouvelles fonctionnalités plus souvent qu’auparavant depuis l’adoption d’une cadence de mise à jour trimestrielle. À ce propos, Android 15 QPR1 s’annonce au moins aussi conséquent qu’Android 15 lui-même, avec de nouvelles fonctionnalités telles que l’optimisation de la charge et les widgets d’écran de verrouillage sur les tablettes.





Lire mon avis Bilan : Mes fonctionnalités Android 15 préférées sont loin d’être flashy Une mise à jour mineure avec des ajustements de qualité de vie bienvenus

Google a du succès avec la série Pixel 9

Les téléphones Pixel reçoivent une attention considérable dans les médias technologiques, mais ils ne se vendent pas particulièrement bien. Les téléphones Pixel représentaient environ 3 % des ventes de smartphones en Amérique du Nord au quatrième trimestre de l’année dernière, contre 23 pour cent pour Apple et 16 pour cent pour Samsung.

Les choses s’améliorent apparemment pour Google à la suite du lancement de la série Pixel 9 : Counterpoint Research a rapporté que le troisième trimestre (juillet, août et septembre) 2024 a été le meilleur de Google en termes d’unités de smartphones vendues. Counterpoint n’a pas partagé de détails, nous ne savons donc pas réellement combien d’unités ont été déplacées, mais établir un record ne peut pas être un mauvais signe.





Histoire complète Le Pixel 9 vient de donner à Google ses 3 meilleurs mois de vente de téléphones Google n’a jamais vendu plus de téléphones en un trimestre

Les solutions Epic contre Google en pause

Epic a poursuivi Google pour ses politiques sur le Play Store en 2020. Plus tôt ce mois-ci, une décision dans l’affaire comprenait une grande partie de ce qu’Epic demandait : le juge James Donato a statué que, entre autres concessions, Google devait distribuer des magasins d’applications tiers via le Play Store, et que Google ne pouvait pas forcer les développeurs à utiliser l’infrastructure de facturation Play de Google qui donne à Google une part importante des ventes intégrées à l’application. À l’époque, Google avait annoncé son intention de faire appel et avait demandé au tribunal de suspendre les modifications jusqu’à ce que la procédure d’appel soit terminée.





À la suite de cette décision, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a annoncé sur X que, étant donné que les achats numériques dans les applications Android n’entraîneraient plus nécessairement de frais pour Google, l’application Xbox Android permettrait aux utilisateurs d’acheter des jeux Xbox à partir de novembre. (Vous pouvez actuellement télécharger des jeux sur votre console Xbox à partir de l’application mobile Xbox, mais vous devez finaliser l’achat sur la console elle-même.)

Cependant, plus tard dans la semaine, le juge Donato a accordé à Google son sursis sur les parties les plus importantes de la décision, admettant que le délai de trois semaines qu’il avait initialement accordé à Google pour apporter des modifications radicales à la politique du Play Store n’était pas suffisant. les modifications commandées en toute sécurité. Aucun nouveau délai ferme n’a été fixé, il semble donc que l’annonce de l’application Xbox de Bond ait été prématurée.

Dernier développement Google vient de gagner un sursis dans la bataille de l’App Store Epic Le juge a prolongé le délai de Google





Google remanie ses équipes d’assistants vocaux

Google apporte des modifications à ses équipes Assistant et Gemini. Jeudi, le PDG Sunday Pichai a annoncé une restructuration interne : l’équipe de l’application Gemini rejoindra DeepMind, la branche de recherche en intelligence artificielle de Google, et les équipes Assistant seront intégrées à la division Plateformes et appareils de Google.

Le changement a des implications intéressantes. Il semble dire que l’ancien Google Assistant ne sera pas obsolète au profit du nouveau Gemini de si tôt. Au contraire, Google fusionnant les effectifs de l’Assistant avec les plates-formes et les appareils permet à ces employés de « s’asseoir plus près des surfaces de produits pour lesquelles ils construisent ». Pichai écrit également que ce changement « rassemblera nos initiatives domestiques basées sur l’IA en une seule équipe et se concentrera sur l’amélioration de l’expérience utilisateur ».





Pour moi, cela ressemble à une bonne nouvelle. Les haut-parleurs et écrans intelligents de Google se sentent négligés depuis des années, et intégrer les personnes qui façonnent l’expérience Assistant dans l’équipe qui développe et gère des produits comme Nest Audio semble être un bon pas vers la revitalisation de ces appareils.