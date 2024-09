Android 15 apporte une UX de fenêtrage de type ordinateur de bureau sur les tablettes

La dernière bêta 2 pour le prochain La version Android 15 introduit le fenêtrage du bureau pour les tablettes en tant qu’aperçu du développeur. La nouvelle fonctionnalité permet de gérer des « fenêtres de forme libre » que les utilisateurs peuvent créer pour afficher plusieurs applications et redimensionner ou se déplacer de la même manière qu’ils le feraient sur un ordinateur de bureau.

Le fenêtrage du bureau sur les tablettes Android crée de nouvelles opportunités pour vos applications, notamment en matière de productivité et de multitâche. La possibilité de redimensionner et de repositionner plusieurs fenêtres d’application permet aux utilisateurs de comparer facilement des documents, de référencer des informations lors de la rédaction d’e-mails et d’effectuer plusieurs tâches efficacement.

La fonctionnalité de fenêtrage du bureau comprend une interface utilisateur système actualisée et de nouvelles API pour les développeurs qui permettent d’exécuter plusieurs applications côte à côte simultanément, chaque application étant contenue dans sa propre fenêtre. À l’instar des interfaces utilisateur de bureau, les fenêtres d’application incluent une barre d’en-tête pour les minimiser, les agrandir et les déplacer. Les applications peuvent également personnaliser le contenu de la barre d’en-tête, par exemple en affichant des onglets, des boutons, un menu déroulant, etc.

Pour mieux gérer toutes les fenêtres créées par un utilisateur, l’interface utilisateur système fournit une barre des tâches fixe affichant les applications en cours d’exécution ainsi que des raccourcis pour lancer rapidement les applications utilisées plus souvent. Les utilisateurs peuvent également basculer rapidement et facilement entre le mode pleine taille, le mode par défaut d’Android où chaque application est affichée en plein écran, et le mode fenêtrage désactivé.

Pour les développeurs, préparer leurs applications à tirer parti du fenêtrage du bureau signifie mettre en œuvre des optimisations de mise en page pour s’adapter à différentes tailles d’écran et les configurations des appareils. Cette exigence correspond à ce que Google étiquette Prise en charge de niveau 2 pour les grands écransqui est moins exigeant que le niveau supérieur, le niveau 1, où les applications sont spécifiquement conçues pour différents facteurs de forme, notamment les tablettes, les pliables et ChromeOS. En plus d’être réactives ou adaptatives, les applications de niveau 2 doivent également prendre en charge différents périphériques d’entrée, tels que le clavier, la souris et le trackpad.

Pour Applications de niveau 3qui s’exécutent en plein écran, les développeurs devront implémenter la prise en charge de classes de taille de fenêtre pour adapter la mise en page, le contenu et l’interaction aux différentes dimensions des fenêtres et s’assurer qu’ils persistent les changements de configuration de mise en page au fil des sessions.

En plus de cela, les fenêtres de forme libre conduisent naturellement à exécuter plusieurs applications simultanément, explique Google, de sorte que les développeurs doivent préparer leurs applications au glisser-déposer et éviter d’exiger un accès exclusif à des ressources telles que la caméra et le microphone, qui pourraient également être utilisées par d’autres utilisateurs simultanés. applications.

Une nouvelle possibilité rendue possible par le fenêtrage du bureau consiste à exécuter plusieurs instances de la même application dans des fenêtres distinctes, par exemple côte à côte. Si une application prend en charge cette possibilité, elle peut définir le propriété multi-instance pour que l’interface utilisateur système permette aux utilisateurs de la lancer plusieurs fois.

Enfin, les applications compatibles avec le fenêtrage du bureau doivent savoir que la barre d’en-tête de la fenêtre est toujours affichée et que le contenu de l’application doit être mis en page. en tenant compte de ses coordonnées pour qu’il ne soit pas obscurci.

Comme mentionné, le fenêtrage du bureau fait partie de la version Android 15 QPR1 Beta 2 et peut être activé en sélectionnant l’option « Activer les fenêtres de forme libre » dans « Options pour les développeurs ».