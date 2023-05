Android 14 rendra la fonction d’enregistrement d’écran plus respectueuse de la vie privée

La version bêta d’Android 14 est déjà disponible pour certains smartphones et Google a récemment poussé la deuxième mise à jour bêta, afin que les gens aient le temps de jouer avec le prochain système d’exploitation de Google et d’explorer de nouvelles fonctionnalités. Et il semble que le géant de la recherche envisage de faire de l’enregistrement d’écran une fonctionnalité plus axée sur la confidentialité.

Actuellement, la fonctionnalité d’enregistrement d’écran sur stock Android vous permet de désactiver l’enregistrement sonore et de masquer les touches. Le nouvel enregistrement d’écran vous permettra de limiter l’enregistrement à une seule application ou de masquer des informations sensibles telles que les notifications pendant que vous enregistrez.

Mishaal Rahman montre comment ces deux choses fonctionnent dans son fil Twitter. Lorsque vous appuyez sur un enregistrement d’écran d’une seule application, un carrousel avec vos applications récemment ouvertes s’affiche. La liste complète des applications est également disponible. Quitter l’application pendant l’enregistrement rendra l’écran noir jusqu’à ce que vous reveniez à l’application, donc aucune de vos actions en dehors de cette application ne sera enregistrée.

Et voici l’enregistrement d’écran partiel qui en résulte. La vidéo ne montre pas la barre d’état ou les notifications que j’ai reçues. Une fonctionnalité utile à avoir lorsque vous avez besoin d’enregistrer quelque chose à partager avec d’autres ! pic.twitter.com/mTDri6UOIh – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 19 mai 2023

Alternativement, vous pouvez choisir de tout enregistrer mais de masquer uniquement les informations sensibles telles que les notifications. En fait, toute la barre d’état est masquée dans l’enregistrement.

Certaines superpositions Android offrent déjà des fonctionnalités liées à la confidentialité pour l’enregistrement d’écran, telles que OneUI de Samsung, mais c’est la première fois que nous voyons cela fonctionner de manière native sur Android.