Android 14 QPR1 Beta 1 est disponible pour les téléphones Pixel !

Dans ce qui est vraiment un ensemble de circonstances étranges, Android 14 QPR1 Beta 1 est désormais disponible pour certains appareils Pixel. Avec le recul, nous sommes relativement certains que cela ne s’est jamais produit, lorsqu’une version QPR (version trimestrielle de la plateforme) est lancée pour une version Android qui n’est pas encore publiée comme stable. Quel temps pour vivre.

Si vous n’êtes pas trop familier avec les versions QPR, cette version bêta concerne une version d’Android 14 dont nous devrions voir le lancement comme stable plus tard en décembre. Cela signifie qu’il exécute presque sans aucun doute la dernière version d’Android 14 disponible, ce qui est parfait pour tous ceux qui n’ont pas de patience et qui veulent Android 14 sur leur téléphone maintenant ou qui veulent simplement jouer avec quelque chose de nouveau. Tant que vous disposez d’un appareil pris en charge, c’est-à-dire n’importe quel Pixel remontant au Pixel 5a, vous pouvez le flasher.

Rejoignez le programme bêta d’Android 14 QPR1

Android 14 QPR1 Bêta 1 Date de sortie : 20 septembre 2023

Version : U1B1.230908.003

Niveau du correctif de sécurité : septembre 2023

Services Google Play : 23.32.17

Ci-dessous, nous avons des liens vers l’image d’usine et les fichiers OTA pour que les gens soient mis à jour à l’ancienne, mais vous n’avez pas besoin de suivre cette voie pour être mis à jour. En fait, vous devriez probablement emprunter cette voie à moins que vous ne soyez expérimenté dans ce domaine. Vous pouvez toujours vous inscrire au programme Android Beta (ici) et obtenez la mise à jour en direct de cette façon. Pour ceux qui préfèrent éviter une invite de commande et des commandes adb, faites-le. Google devrait bientôt commencer à proposer la mise à jour via le programme bêta d’Android.

Quelqu’un a-t-il flashé ceci immédiatement ?

Téléchargements d’Android 14 QPR1 bêta 1 : Images d’usine | Images OTA