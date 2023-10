Android 14 pour votre téléphone Pixel est arrivé

L’attente de la sortie d’Android 14 est terminée ! Google nous a lancé la dernière version d’Android parallèlement au lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, donc même si vous ne prévoyez pas de vous procurer leurs nouveaux téléphones, vous pouvez au moins jouer avec un tout nouveau logiciel. Eh bien, en supposant que vous n’ayez exécuté aucune des versions bêta, car si c’est le cas, vous savez ce qui s’en vient.

Vous n’utilisez pas du tout Android 14 et vous souhaitez connaître les nouveautés ? Parlons-en.

Principales fonctionnalités d’Android 14: La gamme de fonctionnalités introduites dans Android 14 couvre tout, de la personnalisation au HDR amélioré, en passant par Health Connect intégré et plus de sécurité autour du partage de données avec des applications, une nouvelle option de code PIN à 6 chiffres et des fonctionnalités pour les malvoyants et les durs. des utilisateurs entendants. Ce n’est peut-être pas une mise à jour aussi importante que celle que nous avons vue dans les versions précédentes, mais elle contient toujours de nouvelles choses.

Nouveau thème monochrome : Vous n’êtes pas fan du thème dynamique ultra coloré d’Android 12 ? Google introduit un nouveau thème monochrome dans Android 14 qui supprime la couleur de tout. Du thème système aux applications prises en charge, vous obtiendrez des couleurs minimales qui semblent « élégantes et belles ».

: Vous n’êtes pas fan du thème dynamique ultra coloré d’Android 12 ? Google introduit un nouveau thème monochrome dans Android 14 qui supprime la couleur de tout. Du thème système aux applications prises en charge, vous obtiendrez des couleurs minimales qui semblent « élégantes et belles ». Nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage : L’écran de verrouillage redevient un objectif important dans Android 14, avec de nouveaux choix de raccourcis sur l’écran de verrouillage (comme une lampe de poche ou un scanner QR), de nouvelles mises en page et de nouvelles horloges, ainsi que certains éléments intelligents qui s’ajustent en fonction des scénarios actuels. Par exemple, la météo pourrait devenir plus importante si la météo est sur le point de se détériorer.

: L’écran de verrouillage redevient un objectif important dans Android 14, avec de nouveaux choix de raccourcis sur l’écran de verrouillage (comme une lampe de poche ou un scanner QR), de nouvelles mises en page et de nouvelles horloges, ainsi que certains éléments intelligents qui s’ajustent en fonction des scénarios actuels. Par exemple, la météo pourrait devenir plus importante si la météo est sur le point de se détériorer. Nouveau sélecteur de style : Le nouveau sélecteur de style de personnalisation est également mis à niveau avec de meilleurs visuels lorsque vous ajustez les fonds d’écran ou les couleurs.

: Le nouveau sélecteur de style de personnalisation est également mis à niveau avec de meilleurs visuels lorsque vous ajustez les fonds d’écran ou les couleurs. Fonds d’écran IA génératifs : À partir des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google ajoute des illustrations de fond d’écran originales via des « modèles de diffusion de texte en image générés par l’IA » qui « vous aident à créer des fonds d’écran qui correspondent à votre vision ». On ne sait pas encore quand d’autres appareils Pixel verront cela.

: À partir des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google ajoute des illustrations de fond d’écran originales via des « modèles de diffusion de texte en image générés par l’IA » qui « vous aident à créer des fonds d’écran qui correspondent à votre vision ». On ne sait pas encore quand d’autres appareils Pixel verront cela. Ultra-HDR : Besoin de plus de HDR ? Android 14 prend en charge l’Ultra HDR pour faire ressortir davantage ces couleurs vibrantes, ces reflets plus clairs et les ombres les plus sombres.

: Besoin de plus de HDR ? Android 14 prend en charge l’Ultra HDR pour faire ressortir davantage ces couleurs vibrantes, ces reflets plus clairs et les ombres les plus sombres. Health Connect intégré : Google a ajouté Health Connect au système dans Android 14, de sorte que vos connexions aux applications et services de santé sont sur l’appareil, sécurisées et cryptées.

: Google a ajouté Health Connect au système dans Android 14, de sorte que vos connexions aux applications et services de santé sont sur l’appareil, sécurisées et cryptées. Mises à jour du partage de données : Dans Android 14, si une application a reçu l’autorisation d’accéder à quelque chose comme votre position, vous serez averti lorsqu’elle commencera à partager votre position avec des tiers. Vous pouvez alors décider si vous préférez que cela ne soit pas le cas et supprimer l’autorisation.

: Dans Android 14, si une application a reçu l’autorisation d’accéder à quelque chose comme votre position, vous serez averti lorsqu’elle commencera à partager votre position avec des tiers. Vous pouvez alors décider si vous préférez que cela ne soit pas le cas et supprimer l’autorisation. Accès partiel aux médias : Lorsqu’une application demande l’accès à vos médias, comme une galerie de photos, Android 14 donne uniquement à l’application l’accès à certaines photos ou vidéos, et non à l’intégralité de votre galerie.

: Lorsqu’une application demande l’accès à vos médias, comme une galerie de photos, Android 14 donne uniquement à l’application l’accès à certaines photos ou vidéos, et non à l’intégralité de votre galerie. Nouveau code PIN à 6 chiffres : Les codes PIN à 4 chiffres sont de la vieille école, les gars. Dans Android 14, vous serez encouragé à passer à un code PIN à 6 chiffres qui, une fois complètement saisi, contournera rapidement l’écran de verrouillage.

: Les codes PIN à 4 chiffres sont de la vieille école, les gars. Dans Android 14, vous serez encouragé à passer à un code PIN à 6 chiffres qui, une fois complètement saisi, contournera rapidement l’écran de verrouillage. Blocage de l’installation d’une application : Certaines applications contenant des logiciels malveillants peuvent essayer de cibler des niveaux d’API plus anciens pour contourner les mesures de sécurité, donc Android 14 bloquera celles qui ne ciblent pas au moins la version 23.

: Certaines applications contenant des logiciels malveillants peuvent essayer de cibler des niveaux d’API plus anciens pour contourner les mesures de sécurité, donc Android 14 bloquera celles qui ne ciblent pas au moins la version 23. Audio USB sans perte : Les audiophiles peuvent profiter des formats audio sans perte lorsqu’ils sont câblés via USB.

: Les audiophiles peuvent profiter des formats audio sans perte lorsqu’ils sont câblés via USB. Utilisateurs malvoyants : Les utilisateurs malvoyants peuvent s’attendre à un grossissement amélioré, à une mise à l’échelle non linéaire de la taille de la police et à une nouvelle vignette de réglage rapide de la taille de la police.

: Les utilisateurs malvoyants peuvent s’attendre à un grossissement amélioré, à une mise à l’échelle non linéaire de la taille de la police et à une nouvelle vignette de réglage rapide de la taille de la police. Accessibilité auditive: Google apporte également des améliorations aux aides auditives et ajoute des notifications clignotantes pour les personnes ayant des besoins auditifs.

Ce n’est pas tout dans Android 14. Google dit s’attendre à un cadrage automatique des appels vidéo, à des améliorations générales des performances, à un accès en un seul clic aux commandes de Google Home, et plus encore. Vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur Android 14 sur le nouveau site dédié de Google ici.

Date de sortie d’Android 14: Aujourd’hui est le jour d’Android 14 si vous possédez un appareil Pixel toujours pris en charge (et n’êtes pas inscrit au programme bêta). Google indique qu’Android 14 commencera immédiatement à être déployé sur les Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet. Le Pixel 4a d’origine n’a pas été retenu, ce que nous savions car il ne faisait pas partie du programme Android 14 Beta.

Faites-vous partie de la version bêta d’Android 14 et restez-vous inscrit ? Vous devriez déjà utiliser Android 14 QPR1 Beta 1, vous n’obtiendrez donc pas cette mise à jour stable. Désolé, mon ami, mais vous disposez de toute façon d’une version plus récente d’Android.

La mise à jour vers Android 14 stable arrivera par liaison radio (OTA) dans les prochains jours sur votre téléphone. Si vous souhaitez l’obtenir dès que possible, vous pouvez toujours télécharger l’OTA ou les fichiers image d’usine. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher une image d’usine, c’est ici. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher un fichier OTA .zip, c’est parti.

Téléchargements Android 14: Images d’usine | Fichiers OTA

Android 14 sur Samsung, OnePlus, Nothing et d’autres téléphones Android arriveront plus tard cette année. Ne soyez pas surpris si c’est plus tôt que prévu. Plusieurs entreprises sont en train de tester la version bêta, comme Samsung, Nothing et OnePlus.

// Google | Blog des développeurs Android