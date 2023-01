Android 14 ne se souciera pas de vos applications obsolètes

Repéré dans le code maintenant privé, il semble que Android 14 ne jouera pas bien avec les applications obsolètes. Dans ce qui est signalé comme un plan pour aider à lutter contre les logiciels malveillants qui ciblent les applications Android obsolètes, Google peut imposer une exigence très stricte sur l’installation des applications à partir d’Android 14.

Bien que cela ait du sens, c’est une grande nouvelle à nos yeux, car ce changement peut également affecter un système très basique caractéristique d’Android – c’est-à-dire la possibilité d’installer n’importe quelle application que vous souhaitez via le chargement latéral. Selon le code, Android 14 pourrait bloquer l’installation de n’importe quelle application, qu’elle provienne de Google Play ou qu’elle soit téléchargée, si elle ne répond pas aux exigences de l’API.

La façon dont l’installation de l’application fonctionne maintenant est relativement lâche. Par exemple, même si une application est obsolète mais que l’utilisateur l’a déjà installée, elle est toujours disponible sur Google Play tant qu’elle n’a pas été extraite des serveurs de Google. Il en va de même pour le chargement latéral. À l’heure actuelle, vous n’auriez aucun problème à charger presque toutes les applications que vous souhaitez, mais avec ce changement et si votre appareil exécute Android 14, il semble que l’application devra cibler Android 6.0+ (Marshmallow) au moins . Le code indiquait apparemment clairement que Google serait également en mesure d’augmenter les restrictions à tout moment.

Pour moi, je ne télécharge plus et ne télécharge plus d’applications aléatoires. Ces jours sont loin derrière moi. Cependant, je sais qu’il y a encore beaucoup de gens qui le font, et cela étant dit, je vous demanderai de rester vigilant et de vous assurer de télécharger et d’installer uniquement des applications provenant de sources fiables.

// 9to5Google