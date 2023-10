Android 14 est désormais déployé sur les appareils Pixel

Android 14 était dans son programme de prévisualisation à partir de février, Google publiant plusieurs aperçus et versions bêta en cours de route et les utilisateurs de Pixel obtiennent enfin la version publique finale. Vous aurez besoin d’un Pixel 4a 5G ou d’un appareil Pixel plus récent pour tester la dernière version d’Android. Les constructeurs OEM Android, notamment Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo et Xiaomi, devraient apporter des mises à jour Android 14 à leurs appareils dans les mois à venir.

Les options de personnalisation détaillées par Google plus tôt cette année sont désormais disponibles avec les fonds d’écran Generative AI en premier sur Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec des modèles de diffusion de texte en image.









Fonds d’écran IA génératifs

Vous pouvez également modifier l’apparence de votre écran de verrouillage avec différents styles de police, palettes de couleurs et raccourcis de widgets personnalisés pour accéder en un seul clic à des éléments tels que le lecteur QR ou l’application Google Home. Google a également ajouté des modèles d’écran d’accueil facilitant le choix de votre style. Ceux-ci s’ajusteront en fonction de votre situation, des widgets tels que l’application météo devenant plus visibles en cas de tempête.









Nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage

Android 14 prend également en charge les images HDR avec Ultra HDR, ce qui donne à vos photos un aspect plus éclatant, une prise en charge audio spatiale native, un copier/coller multi-appareils et un nouveau lecteur multimédia. La confidentialité et la sécurité sont deux autres points focaux. Health Connect est intégré à Android 14 et stocke et crypte toutes vos données de santé personnelles localement sur votre appareil. Vous serez également averti lorsque des applications souhaitent partager vos données de localisation avec des tiers et vous pourrez refuser l’accès à vos données.

Android 14 bénéficie d’une prise en charge améliorée des mots de passe avec la prise en charge de l’authentification par empreinte digitale dans les applications tierces et une option d’écran de verrouillage PIN à 6 chiffres mise à jour. Google propose également de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité telles qu’un grossissement amélioré avec pincement pour zoomer et des tailles de grossissement variables. Android 14 prend en charge des changements plus rapides de taille de police à partir du menu des paramètres rapides avec une mise à l’échelle non linéaire pour une lisibilité plus facile. Il existe une configuration d’aide auditive dédiée dans les paramètres d’accessibilité et davantage d’options pour acheminer l’audio vers diverses sorties.

Source