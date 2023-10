Android 14, est-ce bon ?

Google a lancé Android 14 sur sa gamme d’appareils Pixel il y a presque une semaine complète, vous avez donc eu pas mal de temps pour le tester, si vous ne l’aviez pas déjà fait via plusieurs versions bêta. Vous auriez dû pouvoir jouer avec de nouvelles fonctionnalités, vérifier de nouveaux paramètres et voir si le téléphone chauffe moins ou peut enfin conserver un signal cellulaire lors du basculement entre les tours.

Si vous avez opté pour Android 14 stable, nous serions ravis de savoir quelle a été votre expérience. Android 14 a-t-il résolu les problèmes précédents ? A-t-il apporté une nouvelle fonctionnalité qui, selon vous, change la donne ? Les choses sont-elles simplement plus stables en général maintenant ? S’il vous plaît, ne nous dites pas que le lecteur d’empreintes digitales est comme par magie plus rapide grâce à Android 14 – ce n’est pas le cas. Ce ne sera jamais le cas, propriétaire du Pixel 6.

Pour ceux qui l’auraient manqué, Android 14 est sorti le jour où Google a annoncé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Sa sortie a probablement pris un peu de retard ce jour-là, c’est pourquoi nous y revenons maintenant. C’est une grosse sortie ! C’est particulièrement important pour ceux qui ne cherchent pas à passer à un Pixel 8, car ils sont ici pour l’expérience d’assistance de Google Pixel, ce qui signifie des versions fréquentes et les plus rapides.

Android 14 est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités sur les appareils Pixel, comme un nouveau thème monochrome, plus de personnalisation sur l’écran de verrouillage, de nouvelles horloges, Health Connect intégré, un code PIN à 6 chiffres comme option de sécurité, une prise en charge audio USB sans perte, et plus encore. Bien qu’il ne s’agisse pas de la mise à niveau massive d’Android 12, Google ajoute toujours des améliorations et de nouvelles options à Android à chaque version.

Si vous possédez un Pixel 4a 5G, un Pixel 5, un Pixel 5a, un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro, un Pixel 6a, un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, un Pixel 7a, un Pixel Fold ou une Pixel Tablet, la mise à jour devrait déjà s’être présentée à votre ordinateur. appareil. Si ce n’est pas le cas, nous aimerions savoir quel appareil vous possédez et quel opérateur vous utilisez. De plus, si vous êtes resté dans le programme bêta d’Android, vous avez probablement déjà reçu Android 14 QPR1 Beta 1 et 2, vous n’aurez donc pas vu Android 14 stable.

Comment vont les choses?