Android 14 Beta s’ouvre à plus que les téléphones Google Pixel

Avec le lancement d’Android 14 Beta 2 hier, Google a annoncé qu’un groupe de ses partenaires entrent dans l’arène Android 14 Beta aux côtés de la gamme Pixel. Les téléphones et autres appareils de OnePlus, OPPO, Nothing, Xiaomi, Lenovo et autres peuvent désormais tester les dernières nouveautés d’Android.

La liste officielle actuelle des téléphones pouvant saisir la version bêta d’Android 14 est la suivante :

OnePlus 11

OPPO Trouver N2 Flip

Rien Téléphone (1)

IQOO 11

Vivo X90 Pro

Realme GT 2 Pro

Tecno9 Camon 20

Lenovo Tab Extrême

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

J’ai jeté un coup d’œil aux pages Nothing et OnePlus Android 14 Beta et les deux sont très directs pour vous dire qu’il y a des bugs. Alors que les bêtas Pixel de Google sont souvent stables pour la plupart, les bêtas de ces sociétés ne le sont peut-être pas. Par exemple, Rien ne dit que cet Android 14 Beta casse l’empreinte digitale et le déverrouillage du visage. OnePlus dit directement qu’ils « NE RECOMMANDENT PAS de flasher cette ROM si vous avez peu ou pas d’expérience dans le développement de logiciels ». Alors oui, soyez prudent si vous envisagez de lancer cette version bêta sur votre téléphone quotidien.

Mais le fait que ces entreprises lancent toutes une version bêta d’Android 14 en ce moment est un bon signe des choses à venir. Plus de partenaires émettant des bêtas devraient signifier des versions stables plus rapides une fois que nous arrivons à ce point. Avec Android 14 stable prévu quelque temps après juillet (probablement en août), nous pourrions voir un bon nombre d’appareils le recevoir peu de temps après les téléphones Pixel de Google. Du moins, c’est l’espoir.

Google a configuré une page pour vous aider à obtenir la version bêta sur votre non-Pixel, avec des liens directs vers des sites partenaires. Vous pouvez accéder à ce site ici.