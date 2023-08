Android 14 Beta 5 est arrivé pour les appareils Pixel !

Google a publié la bêta 5 de Android 14 pour les appareils Pixel ce matin, donnant à la plupart des propriétaires d’appareils Pixel quelque chose d’amusant à faire aujourd’hui. La bêta 5 est la dernière mise à jour programmée du programme Android 14 beat, ce qui signifie que ce devrait être la dernière version que nous recevons avant qu’Android 14 ne devienne stable. La sortie officielle approche à grands pas.

Selon l’équipe Android, si vous êtes un développeur, il est temps de vous ressaisir et de vous assurer que votre application est prête pour la mise à jour qui devrait avoir lieu en septembre. Vous trouverez ci-dessous tous les détails de la bêta 5.

Informations sur la version d’Android 14 bêta 5

Date de sortie : 10 août 2023

Version : UPB5.230623.003

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : août 2023

Services Google Play : 23.18.18

Corrections de bogues Android 14 bêta 5

Correction d’un problème où, après avoir déverrouillé un appareil à l’aide d’un code PIN, TalkBack fournit un son incorrect.

Correction d’un problème où la numérisation Wi-Fi consommait trop de batterie.

Correction d’un problème où certaines images glissaient avec des blocs d’ombre supplémentaires.

Correction d’un problème où, dans certains cas, l’icône du capteur d’empreintes digitales n’apparaissait pas comme prévu.

Correction d’un problème où la voix sur Wi-Fi n’était pas activée par défaut.

Correction d’un problème sur les appareils Pixel Fold où l’appareil perd les informations de session de télémétrie d’antenne et ne peut pas les récupérer.

Correction d’un problème où une barre blanche superflue apparaissait dans certaines applications.

Correction d’un problème de couleur d’arrière-plan avec l’interface utilisateur utilisée pour ajouter un raccourci vers l’écran d’accueil.

Correction d’un problème de lanceur qui provoquait des plantages fréquents et d’autres problèmes de qualité.

Correction d’un problème sur les tablettes Pixel où l’interaction de l’utilisateur lors de la transition de l’économiseur d’écran à l’horloge en basse lumière provoquait un plantage de SysUI.

Correction d’un problème de Pixel Fold où le tapotement ne parvenait pas à réveiller l’appareil.

Correction d’un problème de Pixel Fold où les boutons du système avaient des positions incohérentes après le pliage et le dépliage.

Correction d’un problème provoquant des plantages de SysUI lors de la suppression d’une paire d’applications en mode paysage.

Correction d’un problème où le lanceur ne s’affichait pas complètement après l’installation.

Correction d’un problème où le système affichait un type de connexion mobile incorrect.

Correction d’un problème où revenir en arrière pour quitter une application empêchait les utilisateurs d’ouvrir l’application.

Correction d’un problème où les aperçus de fond d’écran étaient parfois vides.

Correction d’un problème où le thème du système passait du jaune au rose après le redémarrage.

Correction d’un problème de surdéfilement avec ScrollView.

Correction d’un problème où certaines palettes de couleurs étaient difficiles à voir lorsque l’écran de verrouillage était activé.

Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas activer le partage de batterie si un profil professionnel existe sur l’appareil.

Correction d’un problème où un écran de tablette s’éteint de manière inappropriée lorsqu’il est connecté.

Correction d’un problème où le gestionnaire de politique d’appareil empêchait l’affichage des notifications.

Correction d’un problème où les notifications de groupe ne pouvaient pas être développées.

Correction d’un problème où l’écran de verrouillage n’affichait pas correctement l’horloge.

Correction de divers problèmes de caméra qui provoquaient des plantages et des réductions de qualité.

Correction d’un problème de consommation d’énergie pendant la lecture vidéo.

Correction d’un problème de rendu de l’horloge météo.

Correction d’un problème où l’aperçu de la personnalisation de l’écran de verrouillage ne correspondait pas au résultat final.

Correction d’un problème qui faisait planter l’écran de sélection de fond d’écran.

Correction d’un problème où les appareils Pixel ne se connectaient pas à certains routeurs.

Correction d’un problème de résultat de recherche de toast où la couleur était trop similaire à la couleur d’arrière-plan.

Correction d’un problème où appuyer sur une notification avant d’utiliser le déverrouillage facial n’ouvrait pas la notification.

Correction d’un problème sur Pixel Fold où deux horloges étaient affichées en même temps en écran large.

Correction d’un problème où les widgets se chevauchaient et s’empilaient de manière incorrecte.

Correction d’un problème où la fermeture de la fenêtre PiP n’arrêtait pas la lecture de YouTube.

Correction d’un problème avec le changement de sources audio d’appel.

Correction d’un problème où après avoir déverrouillé un appareil, seul l’arrière-plan apparaît.

Correction d’un problème avec le déplacement des dossiers pour les supprimer.

Comment obtenir Android 14 Beta 5 sur votre Pixel

La plupart d’entre vous ont probablement téléchargé Android 14 Beta sur votre téléphone Pixel à ce stade si vous souhaitez tester de nouveaux logiciels. Donc, si vous l’avez déjà, les mises à jour devraient arriver sous peu au Pixel 4a 5G via le Pixel 7 Pro et le Pixel 7a. Pour ceux qui ne savent pas comment obtenir cette dernière mise à jour 4, parlons-en.

Android 14 Beta 5 est disponible pour :

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pliage de pixels

Tablette Pixel

Le moyen le plus simple: Si vous possédez l’un de ces appareils, le moyen le plus simple d’obtenir Android 14 Beta 5 sur l’appareil est de vous inscrire au programme Android Beta (ici). Vous cliquerez simplement sur le bouton « Opt In » sur cette page pour vous inscrire, puis vous asseoir et attendre que Google publie une mise à jour en tant qu’Android 14 en direct.

Une fois inscrit, vous vous dirigerez vers Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour le vérifier. Google peut ne pas le pousser immédiatement et pourrait plutôt le déployer lentement tout au long de la journée. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à vérifier par là pour dire à Google que vous le souhaitez après votre inscription au programme.

Manière manuelle: Vous voulez être mis à jour plus rapidement ou préférez flasher une image d’usine ou un fichier OTA via adb pour vous sentir plus technique, important et intelligent ? C’est encore une option ! Nous allons emprunter la voie OTA, mais des images d’usine sont également disponibles. Vous trouverez des images d’usine Android 14 Beta 5 ici et les fichiers OTA ici. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Déjà sur une version bêta d’Android 14: Si vous êtes déjà sur une version bêta d’Android 14, Google indique que vous recevrez la mise à jour bêta 5 en direct. Bien sûr, vous pouvez également flasher manuellement une image d’usine ou un fichier OTA, car le processus en direct prend souvent une éternité à traiter.

// Blog des développeurs Android