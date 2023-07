Android 14 Beta 4 est sorti, la version finale est la prochaine

Un autre mois s’est écoulé, ce qui signifie qu’il est temps pour une autre version bêta d’Android 14 – dans ce cas, la quatrième. Cette version ajoute un peu plus de peaufinage et corrige des bogues, et c’est la deuxième version « Platform Stable » d’Android 14, ce qui signifie que toutes les API de développeur et tous les comportements face à l’application sont définitifs et ne changeront plus au moment de la sortie de la version finale. prochainement rendu public.

En parlant de cela, la bêta 4 semble être la dernière avant la sortie de la version finale et frappe tous les appareils Pixel pris en charge. Comme d’habitude au cours des dernières années, Google ne s’est pas engagé sur une fenêtre de publication spécifique pour cette version finalisée, mais si nous nous fions à ce qui s’est passé l’année dernière, nous ne serions certainement pas surpris de le voir arriver en août. C’est aussi ce à quoi la chronologie de Google, que vous pouvez voir ci-dessous, fait fortement allusion.

Google n’a pas carrément dit que la version finale est la prochaine, probablement pour que si des problèmes majeurs sont détectés avec la bêta 4, il puisse les résoudre rapidement et publier une bêta 4.1 ou quelque chose comme ça. On verra dans les semaines à venir.

Comme toujours, si votre Pixel éligible est déjà inscrit au programme bêta Android de Google, vous recevrez la version bêta 4 sous forme de mise à jour logicielle en direct. Si votre appareil n’est pas inscrit et que vous souhaitez l’inscrire, alors dirigez-vous ici. Une fois inscrit, il faudra quelques minutes à quelques heures pour recevoir la dernière version bêta sous forme de mise à jour logicielle.

