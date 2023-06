Android 14 Beta 3 intègre de nouvelles fonctionnalités spécifiques à stulys

La troisième version bêta d’Android 14 est maintenant disponible et certaines de ses fonctionnalités attirent l’attention des bricoleurs de code.

Le plus intéressant est un ensemble de paramètres spécifiques au stylet qui pourraient faire allusion aux plans de Google pour un stylet pour la tablette Pixel (ou osons nous l’espérons – le Pixel Fold).

Le code à l’intérieur de la bêta 3 révèle que le logiciel sera capable de reconnaître et de définir différentes fonctions pour les différents boutons d’un stylet. Il y a une ligne de code pour le bouton principal (celui le plus proche de la pointe), pour le secondaire, un tertiaire et le bouton de queue (celui près ou en haut). Vous pourrez également configurer le logiciel pour qu’il ignore les pressions sur les boutons du stylet.

La version bêta 3 d’Android 14 vous permet de lancer l’application de note par défaut avec le bouton de queue, ainsi que de modifier l’application par défaut.

La fonctionnalité étendue pourrait laisser entendre que Google travaille sur un stylet pour la tablette Pixel, qui a été lancée sans en mentionner un, mais prend en charge le stylet de type USI 2.0 (Universal Stylus Initiative).

