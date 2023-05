Android 14 Beta 2 arrive pour les téléphones Pixel !

Ce ne serait pas un Google I/O sans une nouvelle version d’Android pour les propriétaires de téléphones Pixel à tester. Et juste à temps, Google vient de nous donner Android 14 Beta 2. Pendant que nous allons maintenant le flasher avec vous, je suggérerais à tout le monde sur Beta 1 ou Beta 1.1 de passer rapidement à cela – cette première bêta était certainement boguée.

Informations sur la version d’Android 14 bêta 2

Date de sortie : 10 mai 2023

Construire: Appareils Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a utilisant Verizon comme opérateur : UPB2.230407.014.A1

Tous les autres appareils : UPB2.230407.014 Prise en charge de l’émulateur x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : Appareils Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a utilisant Verizon comme opérateur : avril 2023

Tous les autres appareils : mai 2023

Comment obtenir Android 14 Beta 2 sur votre Pixel

Avec Google ouvrant Android 14 au programme bêta il y a quelques semaines pour la bêta 1, ils disent essentiellement que cela devrait être suffisamment stable pour les utilisateurs quotidiens, en supposant que ces utilisateurs sont prêts à accepter que certains éléments puissent être cassés. Pour la bêta 1, beaucoup étaient cassés et Google a dû publier une solution rapide 1.1 pour résoudre bon nombre d’entre eux. Mais surtout, cela devrait être la confirmation que c’est plus stable qu’un aperçu de développeur et que Google pense que vous serez d’accord pour l’exécuter.

Android 14 Beta 2 est disponible pour :

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a (peut-être bientôt?)

Le moyen le plus simple: Si vous possédez l’un de ces appareils, le moyen le plus simple d’obtenir Android 14 Beta 2 sur l’appareil est de vous inscrire au programme Android Beta (ici). Vous cliquerez simplement sur le bouton « Opt In » sur cette page pour vous inscrire, puis vous asseoir et attendre que Google publie une mise à jour en tant qu’Android 14 en direct.

Une fois que vous vous êtes inscrit, vous vous dirigerez vers Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour le vérifier. Google peut ne pas le pousser immédiatement et pourrait plutôt le déployer lentement tout au long de la journée. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à vérifier par là pour dire à Google que vous le souhaitez après votre inscription au programme.

Manière manuelle: Vous voulez être mis à jour plus rapidement ou préférez flasher une image d’usine ou un fichier OTA via adb pour vous sentir plus technique, important et intelligent ? C’est encore une option ! J’emprunterai la voie OTA, mais des images d’usine sont également disponibles. Vous trouverez des images d’usine Android 14 Beta 2 ici et les fichiers OTA ici. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Déjà sur une version bêta d’Android 14: Si vous êtes déjà sur une version bêta d’Android 14, Google indique que vous recevrez la mise à jour bêta 2 en direct. Bien sûr, vous pouvez également flasher manuellement une image d’usine ou un fichier OTA, car le processus en direct prend souvent une éternité à traiter.

Il est temps de se mettre à jour vers le dernier Android 14 !

Articles liés à Android 14 « Quoi de neuf »: