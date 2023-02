Android 14 arrive en tant que premier aperçu du développeur pour les téléphones Pixel

Surprendre! Android 14 est là !

Google a publié ce matin le premier aperçu du développeur Android 14 dans le monde pour célébrer la victoire de LeBron sur le record de score de la NBA. En fait, cela n’a rien à voir avec ce paquet de grandeur d’hier soir, mais criez à LeBron de battre un record que personne ne pensait jamais être battu.

Quant à Android 14, le Developer Preview 1 est désormais disponible pour les Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 et Pixel 4a (5G). Puisqu’il s’agit du premier aperçu du développeur, je ne peux pas recommander à aucun d’entre vous de le flasher pour le moment et de laisser plutôt les développeurs y jeter un coup d’œil, ainsi que les imbéciles comme nous qui ne peuvent pas s’en empêcher. Les chances que cela soit suffisamment stable pour votre téléphone quotidien ne sont pas élevées. Les choses pourraient très bien être brisées.

Quant aux nouveautés d’Android 14, nous plongerons dans cette minute tout en travaillant sur un article séparé sur tout ce que nous trouverons. Nous mettrons probablement un peu à jour ce message une fois que nous aurons certains des produits pour vous. Restez à l’écoute pour ce plaisir.

Pour l’instant, Google a déclaré qu’Android 14 continuera d’améliorer la productivité des développeurs et d’apporter “des améliorations aux performances, à la confidentialité, à la sécurité et à la personnalisation des utilisateurs”. Ils ont également déclaré que cette nouvelle version d’Android 14 poursuivra le travail d’Android 12L et d’Android 13 qui prend en charge des écrans plus grands comme les tablettes et les pliables, que nous pensons que Google a juste au coin de la rue.

Attendez-vous à ce qu’Android 14 “optimise davantage la façon dont les applications fonctionnent ensemble, améliore la santé du système et la durée de vie de la batterie, et peaufine l’expérience de l’utilisateur final”. Des choses comme des règles plus strictes concernant l’exécution des services de premier plan en feront partie pour aider à la consommation de ressources et améliorer la durée de vie de la batterie. Google apporte un tas d’optimisations au système de diffusion interne qui amélioreront également la durée de vie et la réactivité de la batterie. Ils améliorent même la mise à l’échelle des polices et bloquent les installations d’applications avec une version cible du SDK inférieure à 23.

Plus à venir au fur et à mesure que nous le trouvons.

Calendrier de sortie d’Android 14

Vous voulez la bêta d’Android 14 ? Vous devrez donner à Google quelques aperçus de développeur, puis le programme bêta Android s’ouvrira, probablement en avril, si nous suivons le premier calendrier qu’ils ont partagé (ci-dessus). Il semble que nous aurons deux aperçus pour les développeurs et au moins 4 versions bêta avant une version stable après juillet.

La première version d’Android 14 est :

Date de sortie : 8 février 2023

Version : UPP1.230113.009

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : février 2023

Services Google Play : 23.03.13

Téléchargements: Images d’usine | Fichiers OTA

Pour l’instant, encore une fois, il s’agit de choses réservées aux développeurs et nécessite un travail manuel pour fonctionner. La plupart d’entre vous ne devraient pas l’accepter. Google le dit spécifiquement dans l’annonce d’aujourd’hui, alors écoutez-les.

Android 14 !