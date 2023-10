Android 14 apporte des fonctionnalités améliorées à Nothing Phone (2)

Dans une annonce récente, Nothing, la société technologique dirigée par Carl Pei, a révélé son intention de lancer Nothing OS 2.5 Open Beta 1 pour les utilisateurs de leur modèle Phone (2). Cette mise à jour attendue devrait arriver peu de temps après l’événement « Made by Google » de Google, qui a présenté une gamme de nouveaux produits, notamment le smartphone Pixel et la Pixel Watch 2.

De plus, Google a présenté la version stable de son dernier système d’exploitation Android, Android 14, exclusivement pour les téléphones Pixel. La société a également confirmé son intention d’étendre cette mise à jour à d’autres marques de téléphones, dont Nothing.

La publication de Nothing sur les réseaux sociaux sur la plate-forme X a détaillé son intention de déployer Nothing OS 2.5 Open Beta 1 pour les utilisateurs de Phone (2). La société a assuré aux utilisateurs que cette mise à jour serait bientôt disponible et a promis de fournir de plus amples informations le 11 octobre, notamment des instructions sur la manière de participer au programme bêta.

A LIRE AUSSI | CERT-In signale des vulnérabilités critiques dans les versions du système d’exploitation Android : vérifiez les détails ici

Android 14, le dernier système d’exploitation Android, introduit une série de nouvelles fonctionnalités. Parmi ceux-ci, il convient de noter un sélecteur de personnalisation remanié, simplifiant le processus permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs fonds d’écran et leurs écrans d’accueil. L’intégration de la technologie Ultra HDR promet d’améliorer la qualité des photos en prenant en charge les images HDR, ce qui donne lieu à des couleurs plus vives, des reflets plus clairs et des ombres plus profondes.

La mise à jour aborde également le partage de données et la sécurité des appareils, encourageant les utilisateurs à définir un code PIN à six chiffres plus sécurisé pour un déverrouillage simplifié des appareils. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des notifications Flash, des paramètres d’accessibilité améliorés et une gamme de fonctionnalités inclusives conçues pour répondre aux différents besoins visuels et auditifs.

A LIRE AUSSI | Discussions à venir sur la fonctionnalité « Trending Topic » : voici ce que vous devez savoir

Les utilisateurs de Nothing Phone (2) peuvent s’attendre à une expérience améliorée et plus personnalisée avec l’arrivée de Nothing OS 2.5 Open Beta 1. Restez à l’écoute des mises à jour de Nothing sur la façon de participer au programme bêta et de tirer le meilleur parti de ces nouveautés passionnantes. caractéristiques.