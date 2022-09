Android 14 ajoutera la prise en charge de la connectivité par satellite, supprimera Android Beam

Il y a une semaine, T-Mobile et SpaceX ont annoncé un partenariat qui permettra aux smartphones de se connecter directement aux satellites. Cela sera pris en charge par les prochains satellites Starlink V2, mais fonctionnera avec les téléphones existants car il utilisera une bande existante dans le spectre PCS.

Hiroshi Lockheimer, vice-président directeur des plates-formes et des écosystèmes de Google, a annoncé sur Twitter que la société travaillait à la mise en place d’un support de communication par satellite dans la prochaine version d’Android (v14). Alors que le matériel radio existant dans le téléphone actuel fera le travail, il n’est pas encore clair quelles mises à jour logicielles seront nécessaires (c’est-à-dire que les téléphones Android 13 peuvent-ils utiliser le réseau satellite ou Android 14 sera-t-il nécessaire ?).

Wild de penser aux expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool! Nous sommes ravis d’aider nos partenaires à activer tout cela dans la prochaine version d’Android ! – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1er septembre 2022

T-Mobile et SpaceX devraient commencer les tests bêta du nouveau satellite fin 2023, soit à peu près au moment où Android 14 sortira. Au début, avec une couverture pour les États-Unis, mais les entreprises prévoient d’étendre le service pour couvrir le monde entier.

Ce sera lent – ​​2 à 4 Mbps par zone cellulaire – mais cela suffit pour des centaines de milliers de SMS. Et pas seulement les SMS simples, les MMS seront pris en charge et même les “applications de messagerie participantes”. Plus tard, la prise en charge des appels vocaux et même des données mobiles sera ajoutée (la facilité d’utilisation pour la navigation Internet générale est inconnue, mais le service devrait avoir suffisamment de bande passante pour 1 à 2 000 appels vocaux, idéal en cas d’urgence et dans les régions éloignées).

Dans les autres actualités de la connectivité, Android 14 supprimera enfin Android Beam. Cela a été obsolète avec Android 10, mais la fonctionnalité est restée quelques années de plus pour les fabricants d’Android qui souhaitaient toujours l’utiliser. La version 14 le supprimera complètement d’Android. Google propose son propre partage à proximité en remplacement.

Cependant, comme il ne fait pas partie de l’AOSP, il n’y a aucune incitation intégrée pour les fabricants d’Android à l’utiliser. En effet, les plus grandes marques Android ont rejoint la Mutual Transfer Alliance qui a conçu une solution alternative de transfert local de données.

