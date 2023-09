Android 14 a de nouvelles fonctionnalités et des atouts dans sa manche

Comme le Pixel 8/8 Pro approche de ses débuts, tout comme le lancement éventuel du prochaine version d’Android. Google planifie généralement ses mises à jour logicielles en fonction du lancement de nouveaux téléphones. Cette semaine, Google a publié Android 14 QPR1 Bêta 1essentiellement la répétition générale pour le système d’exploitation. Les détectives du code ont fouillé la nouvelle version pour voir ce qui se passe et à venir. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité d’attacher votre téléphone et de l’utiliser comme webcam sur un ordinateur portable ou un ordinateur, de la même manière que le nouveau iPhone15 se connecte à un Mac. Les appareils iOS peuvent également le faire sans fil en utilisant Caméra de continuité pour Mac.

9to5Google regardé la fonctionnalité de plus près hier, mais vous pouvez l’essayer maintenant en exécutant la dernière version bêta d’Android 14 sur un appareil Pixel compatible. L’option apparaît dans la zone de notification lorsque vous branchez un câble USB-C. Appuyez dessus pour lancer la capacité spécifique de partage de connexion de la caméra, qui vous permet de basculer entre les caméras avant et arrière et entre le zoom numérique 1x et 2x.

9to5Google rapporte que le Pixel 7 Pro n’a aucune option pour utiliser le téléobjectif intégré, ce qui est décevant. C’est précisément le genre de chose pour laquelle vous voudriez utiliser cette fonctionnalité, et pourquoi tout le monde était si enthousiasmé lorsqu’Apple l’a annoncé pour la série iPhone 15. Si vous êtes dans une impasse, la webcam Android vous sera utile une fois que cela sera déployé pour tous. 9to5Google a réussi à tester la capacité de partage de connexion avec le Pixel 7 Pro et le Pixel 6 Pro mais pas avec le Pixel Fold. J’ai aussi essayé de le faire fonctionner sur un Pixel 5 avec la dernière version bêta, mais en vain.

Outre la capacité de partage de connexion avec l’appareil photo, quelques autres fonctionnalités mineures intégrées à Android 14 devraient rendre la vie de l’utilisateur Android un peu plus facile. Par exemple, Google Pliage de pixels aura quelques nouveaux ajustements logiciels qui en feront une expérience plus fluide lorsque vous vous déplacez entre l’écran avant et l’écran intérieur. Vous pouvez choisir de continuer à utiliser une application sur le écran de couverture après avoir fermé le Pixel Fold plutôt que de le fermer et de le laisser en veille en arrière-plan. Samsung Galaxy Z Pli est plus attrayant car il le fait déjà dans sa version d’Android. Google a ajouté un mode réparation au Pixel qui cache vos informations les plus sensibles aux techniciens de réparation que vous avez embauchés pour réparer vos affaires. Nouveau styles d’écran de verrouillage arrivent également, à l’instar des fonctionnalités de personnalisation d’iOS 16. Google ramène même la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage.