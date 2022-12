Android 13 QPR2 a déjà quelques changements sympas

Le programme Android 13 QPR2 a débuté hier avec la première version bêta, et oui, nous ne sommes qu’à une semaine de la stabilité de QPR1 et de la majorité des téléphones Google Pixel. Ainsi, alors même que nous commençons à profiter des avantages de Pixel Feature Drop, ainsi que des plus de 77 corrections de bugs et améliorations, il est temps de prévisualiser les plans de Google pour le prochain grand.

Après avoir chargé la bêta 1 de QPR2 hier, je dois être honnête – je n’ai rien trouvé d’énorme. Dans ces versions trimestrielles, Google modifie parfois certains éléments de l’interface utilisateur et peut commencer à intégrer des éléments en coulisse ou à préparer d’autres corrections de bogues. Il n’est donc pas surprenant que je n’aie pas trouvé grand-chose. Il y a quelques ajustements sympas, cependant, au cas où vous auriez besoin de quelque chose pour vous exciter.

Une horloge plus grande

C’est un peu idiot, mais lorsque vous développez complètement le panneau de notification pour afficher les vignettes de paramètres rapides, Google nous a donné une plus grande horloge en haut à gauche. Ils ont également déplacé la date sous aucun d’eux dans le cadre d’une animation amusante.

L’ancienne interface utilisateur laissait tomber l’horloge en alignement avec la barre d’état et laissait la date en haut. Cela avait l’air décousu et étrange. Cela a beaucoup plus de sens et semble plus propre.

L’audio spatial s’affiche à nouveau

Nous savons que la prise en charge de Spatial Audio est censée apparaître pour les propriétaires de Pixel 7, Pixel 6 et Pixel 6a en janvier, mais elle est déjà là pour la version bêta 1 de QPR2. Je dois souligner qu’elle est également apparue dans une version bêta de QPR1. avant de disparaître lorsqu’il est devenu stable, avec un mot de Google indiquant que le début de l’année prochaine était l’heure de lancement officielle. Quoi qu’il en soit, ouais.

Vous pouvez trouver ce paramètre dans Paramètres> Son et vibration. Bien sûr, vous aurez besoin d’une paire d’écouteurs prenant en charge l’audio spatial, comme les Pixel Buds Pro.

Séparation du volume de la sonnerie et des notifications ?

Oh wow! Google teste un drapeau qui sépare les volumes de sonnerie et de notification dans Android 13 QPR2 ! Le volume de sonnerie et de notification était séparé il y a longtemps, mais ils ont été fusionnés et le sont depuis des années. (De nombreux OEM vous permettent de les séparer, cependant !) pic.twitter.com/O6xQRXcEAZ – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 décembre 2022

J’ai l’impression qu’un certain nombre de fabricants de téléphones Android vous permettent de régler individuellement les sons de notification et de sonnerie. Google n’utilise pas ses téléphones Pixel pour le moment. Google pourrait chercher à intégrer cette idée dans les téléphones Pixel avec QPR2, selon Mishaal Rahman.

Il existe une sorte de drapeau qui sépare les volumes de sonnerie et de notification, de sorte que vous pouvez faire ce que je viens de décrire, ce qui, encore une fois, peut être fait sur un certain nombre d’autres téléphones.

1080p pour Pixel 6 Pro

On dirait que Google a mis à jour le pilote d’affichage sur le Pixel 6 Pro, exposant une option de résolution d’écran 1080p (comme sur le Pixel 7 Pro). pic.twitter.com/aodIrZVKlG – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 décembre 2022

Sur le Pixel 7 Pro, Google vous a donné la possibilité de passer de la résolution QHD à 1080p. Le Pixel 6 Pro, même avec son écran QHD, n’a jamais officiellement eu cette option, mais cela pourrait bientôt changer. Google a apparemment mis à jour le pilote d’affichage du Pixel 6 Pro et affiche cette nouvelle option. Sucré!

Et c’est surtout ça. Il existe plusieurs autres types de modifications en cours que vous ne trouverez probablement pas ou que vous ne pourrez pas encore utiliser. Au fur et à mesure du déploiement de ces bêtas QPR2, cela pourrait changer et nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.