Android 13, pas de chance pour certains ? | Charge rapide 125

Nous sommes bel et bien dans la saison estivale des smartphones avec des versions de logiciels, des pistes bêta, des moulins à rumeurs et des téléphones phares à gogo, tous en lice pour notre et votre attention technologique collective.

Android 13 est officiellement déployé sur les téléphones Pixel 6 du monde entier. C’est un peu plus tôt dans l’année que d’habitude, mais beaucoup de gens remarqueront-ils de nombreuses différences étant donné qu’Android 12 était un changement visuel si énorme ? La nouvelle version semble être une mise à jour itérative du grand pas de 2021 dans Material You et la palette de couleurs, mais quelques changements importants méritent d’être soulignés. Quand votre téléphone recevra la mise à jour est une autre affaire.

L’un de ces téléphones qui devrait recevoir Android 13 plus tard cette année est le OnePlus 10T. C’est un téléphone curieux de la société qui remplaçait carrément son téléphone phare pour l’année par le modèle « T » six mois plus tard, mais cette fois, c’est quelque chose de complètement différent. Sur le papier, certaines pièces sont meilleures que l’ancien OnePlus 10 Pro, mais c’est au détriment de quelques fonctionnalités clés – comme l’absence du curseur d’alerte préféré des fans – qui font baisser le prix. Nous avons examiné le téléphone et nous plongerons dans sa curieuse proposition.

Vivo est une marque chinoise qui, comme OnePlus, appartient au groupe BBK, mais a emprunté une voie différente avec ses derniers téléphones, les V25 et V25 Pro. Ils ont fait la une des journaux grâce à la technologie de changement de couleur des panneaux arrière qui verra sûrement des imitateurs ailleurs dans l’industrie, et des caméras selfie remarquablement haut de gamme pour le prix demandé. Le marché des téléphones de milieu de gamme est incroyablement compétitif ces derniers temps, et ces téléphones en sont une preuve supplémentaire.

