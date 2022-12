Android 13 d’Android TV est prêt

Nous nous dirigeons peut-être vers un week-end, mais de grandes nouvelles arrivent pour la plate-forme Android TV. Android 13 est maintenant disponible ! Eh bien, il est disponible pour certains appareils, principalement les propres appareils de développement de Google, car il faudra du temps aux appareils destinés aux consommateurs pour se lever sur cette nouvelle bonté.

Pour ceux qui possèdent l’appareil Google ADT-3 (ou qui aiment les émulateurs), Google a publié Android 13. Il s’agit de la version officielle d’Android 13 pour Android TV et peut être testée sur l’appareil de deux manières si vous êtes un développeur. Vous pouvez utiliser l’interface Google TV ou l’interface Android TV standard.

Android 13 pour Android TV aura potentiellement de nouvelles fonctionnalités intéressantes que vous et moi utiliserons à un moment donné, mais pour l’instant, nous parlons toujours d’améliorations liées aux développeurs. Google donne aux développeurs le contrôle de la prise en charge des attributs audio pour les périphériques audio actifs, la possibilité de modifier la résolution et le taux de rafraîchissement par défaut, différentes dispositions de clavier, etc. Vous aurez envie de lire L’article complet de Google à ce sujet si vous êtes un développeur.

Pour démarrer avec Android 13 sur Android TV, vous pouvez récupérer la dernière version ici.