Android 13 Beta 4 arrive pour les propriétaires de Google Pixel et c’est une version importante

Google publie aujourd’hui Android 13 Beta 4 en tant que dernière mise à jour bêta avant la sortie officielle d’Android 13 dans quelques semaines. Nous avons atteint la stabilité de la plate-forme dans la version bêta précédente, ce qui signifie que nous sommes maintenant à un niveau d’action de release candidate.

Pour les développeurs, il est plus important que jamais de terminer la préparation des applications pour Android 13 stable. Pour vous et moi, cette version signifie une très bonne idée de ce que sera Android 13 à l’avenir. En d’autres termes, puisque vous n’avez pas vu beaucoup de changements dans la bêta 3, n’en attendez pas beaucoup ici. Tout cela est finalisé à l’approche de cette sortie officielle.

Ci-dessous, nous expliquerons comment installer Android 13 Beta 4 sur votre Pixel et parlerons également des nouveautés.

Comment télécharger Android 13 Beta 4 sur votre Pixel

Android 13 Beta 4 est disponible sur les appareils suivants :

Pixel 4 et 4 XL

Pixel 4a et 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Le moyen le plus simple: Si vous possédez l’un de ces appareils, le moyen le plus simple d’obtenir Android 13 Beta 4 sur l’appareil est de vous inscrire au programme Android Beta (ici). Vous cliquerez simplement sur le bouton “Opt In” sur cette page pour vous inscrire, puis vous asseoir et attendre que Google publie une mise à jour en tant qu’Android 13 en direct.

Une fois que vous vous êtes inscrit, vous vous dirigerez vers Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour le vérifier. Google peut ne pas le pousser immédiatement et pourrait plutôt le déployer lentement tout au long de la journée. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à vérifier par là pour dire à Google que vous le souhaitez après votre inscription au programme.

Manière manuelle: Vous voulez être mis à jour plus rapidement ou préférez flasher une image d’usine ou un fichier OTA via adb pour vous sentir plus technique, important et intelligent ? C’est encore une option ! J’emprunterai la voie OTA, mais des images d’usine sont également disponibles. Vous trouverez des images d’usine Android 13 Beta 4 ici et les fichiers OTA ici. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Déjà sur une version Android 13 Beta 3: Si vous êtes déjà sur une version bêta d’Android 13, Google indique que vous recevrez la mise à jour bêta 4 en direct. Bien sûr, vous pouvez également flasher manuellement une image d’usine ou un fichier OTA, car le processus en direct prend souvent une éternité à traiter.

Quoi de neuf dans Android 13 Beta 4 ?

Date de sortie : 13 juillet 2022

Version : TPB4.220624.005

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juillet 2022

Services Google Play : 22.18.19

Vous avez probablement vu toutes les nouveautés de ces publications ici, ici et ici. Nous avons vraiment couvert tout cela et plus encore. Google ne nous dit même pas de nous attendre à des changements majeurs dans la bêta 4, car encore une fois, nous avons atteint la stabilité de la plate-forme dans la dernière bêta.

Cela dit, nous allons flasher la bêta 4 aussi vite que possible et commencer à chercher de nouveaux changements. S’il y en a assez pour justifier un article séparé, nous le ferons bientôt.