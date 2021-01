Android 12 n’est pas exactement au coin de la rue, mais c’est bien d’avoir des éléments qui nous disent à quoi s’attendre du futur système d’exploitation. La part proche des mots de passe Wi-Fi, par exemple, est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui attend et résout l’un des pires «problèmes du premier monde» que nous ayons.

Actuellement, les utilisateurs d’Android 10 et supérieurs peuvent partager des mots de passe Wi-Fi à l’aide du code QR généré. Avec Android 12, vous n’aurez même pas à faire cela. Le mot de passe sera intégré dans la fonction de partage à proximité qui vous permettra de partager le mot de passe Wi-Fi du réseau auquel vous êtes connecté.

Cependant, pour que le partage à proximité fonctionne, vous devez probablement avoir les deux appareils sous Android 12 et on ne sait toujours pas quel type de protocole le système utilisera. Espérons que, puisque la version préliminaire d’Android 12 pour les développeurs approche, nous en saurons plus bientôt.

