Android 12 pour prendre en charge nativement les magasins d’applications tiers

Android a historiquement autorisé l’installation de boutiques d’applications tierces ainsi que le chargement de fichiers APK individuels, mais le processus n’est pas très simplifié et il n’y a aucun moyen de mettre à jour automatiquement les applications téléchargées.

Cela changerait avec Android 12, selon le propre blog de Google. Développeurs XDA creusé plus profondément dans le code source et va dans les détails de ce à quoi ces changements ressembleraient.

Le nouveau système permettra aux magasins d’applications tiers non seulement d’installer des applications directement, mais également de les mettre à jour automatiquement par lots. Bien sûr, l’utilisateur doit toujours accorder l’autorisation de l’App Store pour gérer le stockage interne. Mais ce serait une autorisation unique et ne le demanderait plus à l’avenir. Tout comme le Google Play Store par défaut.

La source