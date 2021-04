Les contrôles de luminosité sont l’un de ces domaines d’une revue de smartphone dont je passe souvent un temps fou à parler. Cela doit être dû au fait que j’utilise mon téléphone beaucoup trop souvent dans des situations sombres (c’est-à-dire allongé dans le lit), mais je peux vous dire quels téléphones deviennent suffisamment sombres et lesquels ont besoin d’un peu d’aide. Les téléphones de Samsung, par exemple, ont une excellente plage de luminosité à la fois bas et haut de gamme. OnePlus ‘, pas tellement.

L’une des fonctionnalités d’Android 12 appelée « Extra Dim»Vise à traiter les écrans pas assez sombres en permettant au système de s’assombrir davantage au-delà de ce qu’un OEM aurait pu définir. Cette fonctionnalité s’appelait auparavant «Réduire les couleurs vives» ou «Réduire la luminosité», mais Google s’est maintenant installé dans «Extra Dim» pour Developer Preview 3, ce que j’aime un peu.

Comme vous le verrez dans les captures d’écran ici, Extra Dim peut «assombrir votre écran pour qu’il soit plus confortable à lire». Il est là pour les moments où «la luminosité minimale par défaut de votre téléphone est encore trop lumineuse» ou lorsque «vous utilisez votre téléphone dans des situations sombres, comme la nuit ou dans une pièce sombre avant de se coucher». Vous m’avez eu, Google!

Pour l’activer, il existe une bascule des paramètres rapides dans la liste déroulante des paramètres rapides. Pour accéder aux paramètres, vous pouvez soit appuyer longuement sur ce raccourci de paramètres rapides, soit accéder à Paramètres> Accessibilité> Extra Dim.

Lorsque vous êtes dans les paramètres Extra Dim, en plus de pouvoir l’activer ou le désactiver, vous trouverez des bascules pour garder le paramètre actif lorsque vous redémarrez votre téléphone et également pour créer un autre raccourci qui implique les touches de volume. La partie la plus importante est le réglage de l’intensité. C’est là que vous amenez votre écran dans le royaume très sombre.

Je suggère de réduire complètement la luminosité de votre téléphone à son réglage le plus bas, puis d’ajuster le curseur d’intensité. Cela vous aidera à ajuster ce niveau le plus bas, plutôt que de jouer avec votre luminosité moyenne et de trouver ensuite que votre luminosité la plus basse est trop sombre. J’espère que cela à du sens.

Cela rendra votre téléphone incroyablement sombre, si vous le souhaitez, juste pour que vous en soyez conscient. Je me suis réveillé ce matin à 4h30 du matin pour une raison quelconque et je peux vous dire que c’était assez merveilleux à utiliser avant de pouvoir m’évanouir pendant une autre heure.

Extra Dim, bon sang oui.