Une autre version plus proche de la version bêta d’Android 12.

Google a laissé tomber le Android 12 Developer Preview 3 à nous ce matin pour aider les développeurs à tester davantage la dernière version d’Android avant qu’elle ne passe en version bêta. Il s’agit probablement de la dernière version d’aperçu avant la version bêta, donc les tests seront importants à ce stade.

Dans ce nouveau Developer Preview 3, Google n’est toujours pas prêt à parler des nouvelles fonctionnalités avec lesquelles vous pourrez jouer et parle plutôt des mouvements techniques que les développeurs doivent apporter à leurs applications. Les principaux points forts ici (jusqu’à présent) sont les commentaires haptiques personnalisés dans les applications, la «liaison sans friction» aux applications et une nouvelle animation de lancement d’application.

Nouveautés d’Android 12 Developer Preview 3

Expérience de lancement d’application améliorée : Google fait du « démarrage de l’application une expérience plus cohérente et plus agréable » et a « ajouté une nouvelle animation de lancement d’application pour toutes les applications à partir du point de lancement, un écran de démarrage affichant l’icône de l’application et une transition vers l’application elle-même. » Les développeurs peuvent personnaliser les couleurs, les thèmes clairs ou sombres et également quitter les animations.

Liens Web améliorés : Google modifie l'action qui se produit lorsque quelqu'un clique sur un lien dans Android 12. Désormais, si les liens ne sont pas vérifiés via les liens d'application Android, ils s'ouvriront directement dans le navigateur par défaut du téléphone au lieu du sélecteur contextuel. En raison de ce changement, Google facilite l'approbation des liens pour une ouverture plus rapide à l'avenir.

Expériences haptiques riches : Les bourdonnements de votre téléphone vont être beaucoup plus amusants dans Android 12 avec «des commentaires haptiques informatifs pour les événements de l'interface utilisateur, des effets immersifs et agréables pour les jeux et des haptiques attentionnelles pour la productivité». Pensez aux contrôleurs de jeu et aux commentaires que vous obtenez – votre téléphone pourrait le faire tout en exécutant Android 12. Pour DP3, Google élargit encore les outils pour permettre ces expériences.

Configurations de sauvegarde plus flexibles : Google améliore le service de sauvegarde dans Android 12 pour donner aux développeurs « plus de flexibilité et de contrôle », avec une « mise à jour du format de configuration XML afin que vous puissiez désormais définir des règles différentes pour les sauvegardes dans le cloud et les transferts d'appareil à appareil. »

Des modifications supplémentaires ont été apportées aux extensions du fournisseur Camera2, aux améliorations de l'encodage vidéo, à un apprentissage automatique plus rapide, à la prise en charge des capteurs de caméra à quatre couches et à un meilleur débogage. Cliquez sur ce lien source ci-dessous pour plonger dans chaque changement.

Nous allons certainement installer cette nouvelle version et rechercher des fonctionnalités orientées vers l’avant que vous pourriez apprécier. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur ce front dans un article séparé.

Cette version Preview 3 est disponible sur les Google Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 et Pixel 4 XL, Pixel 3a et 3a XL, et Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le programme Android Beta n’est pas encore disponible pour Android 12, donc pour y accéder, vous devrez peut-être flasher certains fichiers. Cependant, si vous utilisez déjà une version Android 12, Google va bientôt pousser ce DP3 sur votre téléphone en tant que mise à jour en direct.

Pour savoir comment installer Android Developer Preview 3, rendez-vous sur cet article.

// Blog des développeurs Android