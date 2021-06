Android 12 Beta est très, très populaire

Dave Burke de Google, vice-président de l’ingénierie pour Android, a expliqué cette semaine que le Android 12 beta est de loin la version bêta la plus téléchargée et la plus installée de la plate-forme. C’est évidemment une excellente nouvelle pour Google.

Malheureusement, Burke ne fournit pas de détails et il n’y a même pas un excellent moyen d’estimer ce que ce nombre pourrait être. Des dizaines de milliers? Heck, des centaines de milliers? Quel que soit le nombre, Android 12 a été téléchargé plus que toute autre version bêta « de loin » et cela veut dire quelque chose.

Bien que nous ne nous soucions pas nécessairement du nombre de fois qu’il a été téléchargé, ce dont nous pouvons témoigner, c’est à quel point la version bêta est excellente. Bien qu’il ne manque pas de petits bugs, la sensation générale et l’apparence d’Android 12 sur les appareils Pixel nous ont tellement enthousiasmés par le matériel à venir de Google.

Avez-vous installé Android 12 sur votre propre appareil ? À quoi penses-tu?