Android 12 Beta 3 est là pour votre téléphone Pixel

Une nouvelle version bêta d’Android 12 est là et vous pouvez la récupérer immédiatement sur votre téléphone Google Pixel. La nouvelle version introduit les dernières API Android 12 (API niveau 31) et ajoute une poignée de nouvelles fonctionnalités avec lesquelles jouer avant d’arriver à la version bêta finale, puis à Android 12.

le Android 12 bêta 3 est disponible pour les mêmes téléphones Pixel pris en charge qu’auparavant, ce qui signifie que les Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5 peuvent tous le saisir. Google a déjà publié l’image d’usine et les fichiers OTA, et le programme Android Beta devrait bientôt sortir la version bêta 3 ici.

Nous aurons un compte rendu complet des nouveautés de cette mise à jour Android 12 bêta 3, mais certains des points forts incluent des captures d’écran avec défilement, une recherche sur l’appareil et un système de rotation automatique plus rapide. Vous pouvez en lire plus dans le post ci-dessous.

Comment installer Android 12 bêta 3

Date de sortie : 14 juillet 2021

Version : SPB3.210618.013

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juillet 2021

Services Google Play : 21.24.13

Programme bêta Android

Le moyen le plus simple de récupérer la version Android 12 Beta 3 consiste à utiliser le programme Android Beta. Le programme Android Beta vous permet d’ajouter vos appareils Pixel pris en charge à n’importe quelle nouvelle version d’Android que Google teste et de les envoyer sur votre téléphone comme n’importe quelle mise à jour normale en direct.

Pour vous inscrire à Android 12 Beta, rendez-vous sur le site Android Beta ici.

Si vous êtes déjà dans le programme Android Beta, vous obtiendrez cette mise à jour en direct, alors commencez à vérifier en vous rendant dans Paramètres> Système> Mise à jour du système> Rechercher une mise à jour.

Image d’usine / Fichiers OTA

Si vous n’avez pas envie d’attendre que la mise à jour bêta en direct apparaisse, vous pouvez toujours flasher manuellement l’image d’usine ou les fichiers OTA. Non pas que ce processus soit si difficile, mais il nécessite ADB et une petite action dans une invite de commande. Ces fichiers sont presque toujours publiés et installés plus rapidement qu’une mise à jour sans fil, vous décidez donc quoi faire. Votre garçon fera clignoter un fichier OTA, car il n’efface pas votre téléphone en usine.

Pour trouver des instructions sur la mise à jour manuelle vers Android 12, nous avons ce qu’il vous faut ici. Pour télécharger les dernières images d’usine Android 12 ou les fichiers OTA, Google les a ici et ici.