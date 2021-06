Android 12 Beta 2 est là pour votre téléphone Pixel

Nous sommes à quelques semaines de l’introduction initiale des téléphones Android 12 Beta aux téléphones Pixel, vous donnant et Google a suffisamment de temps pour se préparer à une deuxième version bêta qui, espérons-le, corrige les bogues et ajoute encore plus de fonctionnalités. Aujourd’hui, que Android 12 bêta 2 arrive et apporte en effet de nouveaux goodies avec lui.

Voici le nouveau numéro de build :

Date de sortie : 8 juin 2021

Version : SPB2.210513.007

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juin 2021

Services Google Play : 21.18.16

L’Android 12 Beta 2 est disponible pour les mêmes téléphones Pixel pris en charge qu’auparavant, ce qui signifie que les Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5 peuvent tous l’attraper.

Pour découvrir les nouveautés, cliquez sur le lien ci-dessous. Pour obtenir la version bêta 2 sur votre téléphone, passez ce lien.

Comment installer Android 12 bêta 2

Programme bêta Android

Le moyen le plus simple de s’inscrire au programme Android 12 Beta consiste à utiliser le programme Android Beta. C’est une chose tellement étrange à taper, mais le programme Android Beta vous permet d’ajouter vos appareils Pixel pris en charge à n’importe quelle nouvelle version d’Android que Google teste et de les envoyer à votre téléphone comme n’importe quelle mise à jour en direct normale.

Pour vous inscrire à Android 12 Beta, rendez-vous sur le site Android Beta ici.

Si vous êtes déjà dans le programme Android Beta, vous obtiendrez cette mise à jour en direct, alors commencez à vérifier en vous rendant dans Paramètres> Système> Mise à jour du système> Rechercher une mise à jour.

Image d’usine / Fichiers OTA

Si vous n’avez pas envie d’attendre la mise à jour bêta en direct, vous pouvez toujours flasher manuellement l’image d’usine ou les fichiers OTA. Non pas que ce processus soit si difficile, mais il nécessite ADB et une petite action dans une invite de commande. Ces fichiers sont presque toujours publiés et installés plus rapidement qu’une mise à jour sans fil, vous décidez donc quoi faire.

Pour trouver des instructions sur la mise à jour manuelle vers Android 12, nous avons ce qu’il vous faut ici. Pour télécharger les dernières images d’usine Android 12 ou les fichiers OTA, Google les a ici et ici.